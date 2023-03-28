В последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по окружению Авдеевки Донецкой области, но она добилась лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

Об этом сообщает британская разведка.

По оценкам минобороны Британии, 10-й танковый полк России, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия направила в Украину с августа 2022 года.

Несмотря на обучение в Беларуси, 3-й армейский корпус по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность, считают в Лондоне.

"Потери 10-го танкового полка, вероятно, в основном были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", - говорится в новой сводке разведки Британии.

Напомним, в Авдеевке отключили мобильную связь и эвакуируют сотрудников коммунальных служб.

Также сообщалось, что экс-командир роты "Айдара" Евгений Дикий, заявил, что Авдеевка находится в полукольце. По его словам, в последние дни россияне значительно продвинулись в окрестностях города и "пытаются перерезать трассы".

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.