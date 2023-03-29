В среду, 29 марта, в Украине идет уже 399-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 28 марта.

Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.

29 марта

08.10 Владимир Зеленский пригласил в Украину главу Китая Си Цзиньпина, заявил он в интервью Associated Press.

07.50 Мэр Иван Федоров заявил о взрывах в Мелитополе в районе подстанции локомотивного депо.

По его словам, в северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет.

Попадания в объекты депо подтвердили и назначенные Россией "власти" Мелитополя.

07.40 За прошедшие сутки РФ трижды обстреляла Херсон. 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты". Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

07.35 В Днепропетровской ночи ночь прошла без обстрелов, сообщают областные власти.

07.20 Синоптики предупреждают о порывах холодного штормового ветра сегодня (кроме востока). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

07.10 Для устранения последствий ночного снегопада и гололеда Киевавтодор вывел на дороги более 150 единиц специальной техники. В ручной уборке задействовано около 200 работников компании.

Отдельно работают коммунальщики - 220 единиц техники и более 300 работников.

Об этом сообщили власти Киева.

Водителей частного автотранспорта призвали не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. Городской транспорт работает в штатном режиме.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2. 28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

3. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону.

5. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Были сбиты вражеские БПЛА Орлан-10 и ZALA.

06.45 Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать свое влияние, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

06.30 Карта тревог в это время.