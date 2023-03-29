Подводим итоги 399-го дня войны в Украине.

Что происходит в Бахмуте

По данным Генштаба ВСУ, продолжаются бои в Бахмуте, а также районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка.

За последнюю неделю российские войска продвинулись по городу еще на 5% и занимают примерно 65% Бахмута, сообщает Американский институт изучения войны. По его данным, "Вагнер", вероятно, захватил промышленный комплекс завода цветных металлов на севере Бахмута и продолжает укреплять позиции в городе.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 марта, видно, как военный корреспондент российского издания РИА Новости с явной легкостью перемещается по территории комплекса, что указывает на то, что "Вагнер", вероятно, контролирует достаточно территории завода, чтобы принимать представителей СМИ в относительной безопасности", - говорится в сводке.

Также в "Институте" подтверждают заявления российских блогеров о том, что "Вагнер" продвинулся ближе к центру города - взял городской рынок и достиг Дворца культуры: "Эти утверждения правдоподобны, учитывая геолоцированные визуальные доказательства продвижения Вагнера к центру города, опубликованные 28 марта".

Вероятно, теперь "Вагнер" работает над укреплением позиций в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться к центру города и расширить зону своего контроля на западный Бахмут, говорится в сводке. Геолокационные кадры позволяют предположить, что российские войска, вероятно, продвинулись в южной части Бахмута.

Бои, судя по видео, которые попадают в Сеть, действительно идут в центре города. Возле горсовета много следов от обстрелов и разрушенных домов.

Со стороны украинских военных и находящихся в городе волонтеров информация идет не слишком позитивная. Один из солдат в ТикТоке заявил, что не собирается "ссать в уши", "нести победоносную дичь" и "тем более мадьярить" (то есть, говорить, что все под контролем, как это делал боец с позывным "Мадьяр").

"Если коротко, Бахмут стоит, но какой ценой. С нашей стороны гибнут лучшие люди. А с ихней стороны - зеки и вагнеры. Просто подумайте над этим", - сказал военный.

Один из волонтеров, который ведет популярный бахмутский телеграм-канал, пишет, что вчера город особенно сильно обстреливали: "Вчера был конкретный обстрел, даже не смогли голову из подвала высунуть. Так стреляли со всех сторон, что как прибежали с пункта, залетели в подвал, так до утра не выходили. Под утро чуть-чуть стихло. Утром пока относительно тихо, но обстановка может смениться в любую минуту".

Другой бахмутский телеграм-канал сообщил, что в центре города тяжелые бои идут по улице Мариупольской, Бахмутской и Василия Першина. "Есть незначительные продвижения Вагнера. Верим в защитников Бахмута", - написал автор канала.

А вот украинское командование, вопреки данным "Института" и другим заявляет, что россияне не получили никакого стратегического преимущества на бахмутском направлении в последние дни.

"Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения – все они прогнозируемы. Мы их видим и отрабатываем противодействие. Говорить о каком-то стратегическом преимуществе в последние часы или дни нельзя. Ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы не дать врагу развить успех своих атак", – сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В целом, говоря о смысле боев за Бахмут, сегодня о высшего руководства страны прозвучало два полярных мнения.

Владимир Зеленский дал понять, что это значение главным образом политическое и международное.

В интервью Associated Press он заявил, что в случае потери Бахмута Россия может начать заручаться международной поддержкой "сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы".

Если Бахмут падет, Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", сказал Зеленский. И начнется давление на Киев - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. "Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - добавил Зеленский.

"Комментарии Зеленского были признанием того, что поражение в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим", - прокомментировало заявления президента AP.

После этого выступило руководство Минобороны, которое политический смысл удержания города опровергло и заявило, что резоны исключительно военные. По словам замминистра Анны Маляр, оборона Бахмута обусловлена не политической, а оперативно-тактической целесообразностью. Среди задач ВСУ:

- удержание занимаемых рубежей и позиций

- недопущение продвижения противника вглубь территории

- нанесение врагу значительных потерь

- создание условий для перехода в контрнаступление.

Министр Алексей Резников также объяснил решение украинского командования удерживать Бахмут тем, что РФ несет там "сумасшедшие потери".

"Их потери сумасшедшие. Наши военные считают, что только на Бахмутском направлении, россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности", - сообщил он в интервью Gazeta Wyborcza.

Несмотря на потери, удержание Бахмута ограничивает возможности россиян и дает украинской стороне стабильность на всей линии фронта. А на тезис о том, что удержание Бахмута любой ценой неоправданно, он заявил:

"Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и рядом с ним холмы это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где уже нет такой удобной формы местности".

Примечательно, "с той стороны фронта" сейчас звучат похожие аргументы по боям в Бахмуте, как и у министра Резникова.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что миссия "Вагнера" - обессилить ВСУ в этих боях. Этакая "теория бойни".

"Если ЧВК "Вагнер" погибнет в бахмутской мясорубке и заберёт с собой ВСУ и даст возможность российской армии идти дальше и защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль. И здесь можно поставить точку", - сказал Пригожин.

Чья точка зрения ближе к истине - сказать сложно. Но именно ВСУ сейчас открыто и готовятся к контрнаступлению. И в этом контексте на Западе не раз звучали сомнения в необходимости удержания Бахмута ценой высоких потерь - тогда как резервы будут нужны для контрударов и, как говорил выше украинский военный, со стороны ВСУ гибнут лучшие бойцы (под Бахмутом действительно собраны одни из лучших подразделений украинской армии, в частности - 92, 93 и 80 бригады).

Но, как видим, Киев с этой позицией не соглашается. Причем, судя по интервью Зеленского, политические и информационные мотивы - не допустить поражения в одной из самых крупных битв этой войны - здесь выглядят далеко не последними. Поскольку потеря Бахмута, по мнению Банковой, может посеять зерна сомнения в победе Украины, как внутри страны, так и за рубежом. И отразиться на решимости союзников поддерживать Киев.

В этом контексте Зеленский сделал еще одно заявление в интервью AP. Президент, как пишет агентство, опасается, что на войну могут повлиять политические изменения в Вашингтоне.

"США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим", - сказал президент, отвечая на вопрос, чего ждать, если к власти придут республиканцы, требующие пересмотра помощи Киеву.

Контрнаступление ВСУ

Но пока со стороны Украины и ее западных союзников не ослабевает поток заявлений о подготовке к контрнаступлению.

Во-первых, в деле укрепления ВСУ и насыщения их техникой.

Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров, Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Дроны укомплектованы пикапами и терминалами для спутникового интернета Starlink.

"Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и спасать жизни. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых", - объяснил Федоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня сообщил, что у ВСУ есть тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью 3 тысячи километров. Свой твит он сопроводил знаменитым снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади.

Министр обороны Резников, который недавно катался на прибывших в Украину танках "Челленджер", показал сегодня немецкие БМП Marder (их в стране уже около 40). Также он заявил, что скоро опробует танк "Леопард".

Также в военных телеграм-каналах появились видео французских колесных танков AMX-10RC в Украине. Они находятся в ангаре, но, судя по наличию солдат - возможно, поблизости от передовой.

О том, что танки уже прибыли в страну, сообщал министр обороны Себастьян Лекорню 16 марта. Тогда же он заявил, что некоторые из них отправились на фронт.

Еще одно характерное видео - с большим скоплением техники ВСУ где-то в полях. Видны танки, гусеничная и колесная техника, РСЗО в чехлах.

Место и время съемки не указывается. Но вряд ли это снято вблизи линии фронта - там стараются такие большие скопления техники не допускать, чтоб избежать массированного удара по ней противника.

Министр обороны Резников сегодня заявил, что контрнаступление ВСУ действительно планируется и пройдет по нескольким направлениям в апреле-мае. Но сроки зависят от погоды.

"Уже это планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы наступление увидим", - сказал Резников.

Оптимистические заявления по этому поводу вчера прозвучали и от Пентагона. Его глава Ллойд Остин считает, что Украина - за счет истощения российских сил и прибытия западного оружия - имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление этой весной.

По мнению Остина, Украина сейчас имеет "значительное преимущество". В то же время он признал, что линия фронта в последнее время менялась "то в одну, то в другую сторону", а сейчас происходят "достаточно серьезные бои в районе Бахмута".

Он добавил, что ресурсы России исчерпываются, она все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Остин.

Отметим, что ранее Путин высказывал несколько другие оценки по количеству танков и другой техники, которые, по его подсчетам, выходят не в пользу ВСУ.

Он заявлял, что Россия в короткие сроки выставит вчетверо больше танков, чем пришлет Запад, и произведет втрое больше боеприпасов, чем Украине на ближайший год пообещал Евросоюз.

К слову, сегодня министр обороны Резников подтвердил нехватку снарядов у ВСУ – в сравнении с россиянами. Он заявил, что заявил, что ВСУ тратят от 4 до 7 тысяч снарядов в день, а российская армия – до 20 тысяч.

Также "Страна" уже разбирала вероятные сложности, с которыми Украина может столкнуться при контрнаступлении. Этих сложностей может быть четыре:

1. После мобилизации, по которой призвано, по разным оценкам, до полумиллиона человек, у РФ уже нет тех проблем с количеством личного состава, который наблюдался осенью - когда ВСУ одержали свои наиболее крупные победы.

2. Российская армия уже несколько месяцев активно укрепляет оборону на юге и других уязвимых направлениях, строя эшелонированную оборону.

3. Отсутствуют логистические проблемы, которые повлекли за собой оставление Херсона.

4. Цена поражения для РФ крайне велика в политическом плане - особенно это касается сухопутного коридора в Крым и самого полуострова. Поэтому ждать "жестов доброй воли" там, судя по всему, не придется.

Условия мира от Москвы и Киева

Много заявлений о перспективах войны звучало и с российской стороны.

Британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины. Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, подняли тост за установление мира.

На встрече присутствовал спикер Путина Дмитрий Песков, который сказал: "Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени". "Было некомфортно слушать его речь. Было понятно, что он предупреждает, что война останется с нами, и мы должны готовиться к ней надолго", - рассказал один из гостей.

Впрочем, из Москвы звучат и предложения с условиями для прекращения войны.

Вчера главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире ток-шоу Владимира Соловьева предложила свой "мирный план".

Она предлагает "выкупить" уже захваченные сейчас Россией украинские земли путем передачи замороженных в ЕС активов Центробанка РФ Украине (они оцениваются в 300 млрд долларов).

"Они (ЕС - Ред.) выплачивают эти деньги за счёт нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Эти деньги отправляются Украине как бы за них", - представила свою модель урегулирования Симоньян.

Она заявила, что выкуп земель должен быть с населением, поддерживающим Россию, добавив, что "Львов мне лично не нужен".

"Чтобы им было не обидно, они могут назвать это репарациями, они уже стали об этом писать, а мы будем называть это просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы", - говорит Симоньян.

"Так или иначе, руина, которая длится уже 9 лет и продлится ещё лет 6, закончится как-то вот так. Но, наверное, лучше же побыстрее", - заявила она.

В качестве исторической аналогии Симоньян привела покупку Россией у Польши Киева в рамках "Вечного мира" 1686 года. Тогда Киев (который Россия к тому времени уже и так де-факто контролировала более 30 лет) был выкуплен за 146 тысяч рублей.

То есть, Симоньян предложила зафиксировать нынешние территориальные завоевания и этим ограничится.

Тем временем, спикер Кремля Песков заявил, что переговоров с Украиной не будет. И что "достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно".

А секретарь Совбеза РФ Патрушев сказал, что "Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, добьется демилитаризации и денацификации Украины, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность населения".

Более развернуто цели России сформулировал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, который перечислил десять условий России для установления "устойчивого мира в Украине и Европе".

1. Прекращение Украиной боевых действий и завершение поставок странами Запада оружия

2. Обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС (отметим, ранее в РФ условия о Евросоюзе не ставили)

3. Подтверждение безъядерного статуса Украины.

4. Признание Украиной и международным сообществом "новых территориальных реалий" (то есть, аннексированных Россией территорий Украины).

5. "Демилитаризация" и "денацификация" Украины.

6. Защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств.

7. Обеспечение свободного трансграничного передвижения с Россией.

8. Отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц.

9. Восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ.

10. Восстановление на деньги Запада "разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины".

"Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы", - заявил Галузин.

Естественно, эти требования выглядят абсолютно неприемлемыми для Украины. Однако само по себе характерно, что Россия, наряду с заявлениями официальных лиц о "продолжении "спецоперации" до достижения всех целей", и на уровне МИД, и на уровне влиятельных спикеров типа Симоньян начала озвучивать различные условиях, при выполнении которых война может быть закончена.

Украинские власти свои условия также озвучивают.

Вчера советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что итогом войны должен стать распад РФ и тюрьма для ее руководства. А сегодня последний пункт включил в свой список и министр обороны Резников.

Он перечислил пункты, выполнение которых он будет считать окончательной победой Украины в войне. Их всего три:

1. Восстановление границ 1991 года, включительно с Крымом.

2. Обеспечение свободы и безопасности, "чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и полететь, куда захочет".

3. Решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

Естественно, эти условия также неприемлемы для российских властей, как и российские условия для Украины. И потому пока все будет решаться на поле боя. И по итогам сражений и определится на каких условиях обе стороны будут готовы закончить войну.