Войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой - Институт изучения войны
В американской Институте изучения войны проанализировали ситуацию в Бахмуте и под Авдеевкой Донецкой области на основе кадров с установленной геолокацией.
Об этом говорится в новой сводке ISW.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте.
На опубликованных 29 марта кадрах с геолокацией видно, что российские войска, вероятно, продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и в Веселом (7 км к северо-востоку от Авдеевки).
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в эпицентре боевых действий остаются Авдеевка, Бахмут и еще два населенных пункта.
Разведка Британии сообщала, что РФ пытается окружить Авдеевку, но не сильно продвинулась и потеряла много бронетехники.
В отдельном материале мы разбирались, в чем важность Авдеевского направления.
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