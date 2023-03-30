В американской Институте изучения войны проанализировали ситуацию в Бахмуте и под Авдеевкой Донецкой области на основе кадров с установленной геолокацией.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте.

На опубликованных 29 марта кадрах с геолокацией видно, что российские войска, вероятно, продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и в Веселом (7 км к северо-востоку от Авдеевки).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в эпицентре боевых действий остаются Авдеевка, Бахмут и еще два населенных пункта.

Разведка Британии сообщала, что РФ пытается окружить Авдеевку, но не сильно продвинулась и потеряла много бронетехники.

В отдельном материале мы разбирались, в чем важность Авдеевского направления.

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