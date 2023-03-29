В Сети появились фото последствий сегодняшнего обстрела Авдеевки Донецкой области.

Соответствующие снимки опубликовал в среду, 29 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, ракета попала в здание детского сада, также пострадала многоэтажка напротив.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, РФ пытается окружить Авдеевку, но не сильно продвинулась и потеряла много бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.