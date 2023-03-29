В Бахмуте сражаются около 6000 наемников группы "Вагнер" и 20-30 тысяч рекрутов этой ЧВК.

Об этом заявил американским законодателям председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает CNN.

"Они ведут боевые действия сейчас, в основном, в Бахмуте. Это, вероятно, около 6000 или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тысяч рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем", – сказал Милли комитету Палаты представителей по вооруженным силам.

"И они несут огромные потери в районе Бахмута; украинцы причиняют этим ребятам много смертей и разрушений", – добавил Милли.

Как мы писали, сегодня Украина и Россия заявили одинаковые цели боев за Бахмут: изнурить противника. Министр обороны Алексей Резников сказал, что РФ несет в городе "сумасшедшие потери". А куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что "если ЧВК "Вагнер" погибнет в бахмутской мясорубке и заберёт с собой ВСУ и даст возможность российской армии идти дальше и защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль".

А Институт изучения войны сообщил, что россияне за неделю продвинулись в Бахмуте на 5% и занимают около 65% города.