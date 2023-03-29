Украинский военный, находящийся в Бахмуте, заявил, что не собирается "ссать в уши", "нести победоносную дичь" и "тем более мадьярить" (то есть, говорить, что все под контролем, как это делал боец с позывным "Мадьяр").

Об этом он рассказал в видео, опубликованном в ТикТок.

"Если коротко, Бахмут стоит, но какой ценой. С нашей стороны гибнут лучшие люди. А с их стороны - зеки и вагнеры. Просто подумайте над этим", - сказал военный.

Напомним, сегодня "Институт изучения войны" сообщил о продвижении россиян в Бахмуте и захвате 65% территории города.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что ВСУ теряют от 100 до 200 военнослужащих за сутки в ходе боев за Бахмут Донецкой области.

Кроме того CNN писал, что Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая город, российские войска потеряли по меньшей мере пять.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.