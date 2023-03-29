За последние семь дней российские войска продвинулись еще на 5% внутри Бахмута и в настоящее время занимают примерно 65% города.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны.

Напомним, по данным института, ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают укреплять позиции в городе.

Отметим, что куратор "Вагнера" Пригожин заявлял о контроле 70% территории города. Украина этого не подтверждала.

Ранее Владимир Зеленский в интервью рассказал о важности удержания Бахмута. По его словам, если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, то Россия может начать заручаться международной поддержкой. Президент заявил, что в случае поражения Украины в Бахмуте начнется давление на Киев - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.