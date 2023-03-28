В распоряжении "Страны" оказалось видео от украинского военного с позывным "Пекло".

На видео запечатлен процесс минирования прифронтовой линии в районе Бахмута.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что войска РФ продвинулись в Бахмуте по улице Зеленой и улице Александры Колпаковой на северо-западе города.

Также наемники "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута. Есть кадры, как куратор ЧВК Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра города.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что в Бахмуте Россия усиливает ЧВК "Вагнер" десантниками и бойцами регулярной армии из-за огромных потерь.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.