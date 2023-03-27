В сети появилось новое видео из Бахмута, снятое украинскими военными. Судя по видео, бои идут уже в непосредственной близости от самого центра города.

Ранее экс-боец "Айдара" сообщил, что Бахмут окружен на четыре пятых.

При этом накануне генерал Александр Сырский снова посетил Бахмутское направление. По итогам визита он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город и ситуация стабильно-тяжелая, т.к. несмотря на потери противник продолжает наступление.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.