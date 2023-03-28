В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 марта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из сводке:

1. В эпицентре боевых действий - Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

2. Отражены 24 атаки россиян на направлениях:

Купянском и Лиманском - в районах Крохмального, Белогоровки, Верхнекаменского и Берестово,

Бахмутском - в Бахмуте и в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Озаряновки,

Авдеевском и Марьинском - в направлении Степного, Первомайского и Марьинки.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется, На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском - без перемен.

4. Россияне нанесли 11 авиационных и 2 ракетных удара (в том числе по Богодухову Харьковской области), совершили более 10 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.