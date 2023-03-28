ЧВК "Вагнера" несет большие потери в Бахмуте. За счет того, что ряды наемников уже сложно пополнять за счет бывших заключенных, их усиливают подразделениями регулярной российской армии.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Основной ударной силой остается ЧВК "Вагнера". Однако, в силу огромных потерь ежесуточно, и из-за того, что они не могут уже с такой скоростью, как раньше, пополнять свои ряды, в том числе и за счет бывших заключенных, мы видим, что они усиливаются подразделениями регулярной армии, в первую очередь, воздушно-десантных войск", - рассказал он.

При этом, по его словам, вагнеровцы абсолютно зависимы от артиллерийской и авиационной поддержки регулярной армии РФ. "У них сейчас с этим не все очень хорошо. И в том плане, что заканчиваются люди, и в том плане, что из-за конфликта с регулярным войском не всегда у них все идет хорошо с поставками и самое главное ВСУ постоянно наносят им большие потери" , - добавил Череватый.

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