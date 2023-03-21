В ближайшие недели тысячи российских заключенных, воевавших в составе ЧВК "Вагнера", скорее всего, будут помилованы и освобождены.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

Минобороны Британии отмечает, что пик вербовки заключенных в ЧВК "Вагнера" пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы.

"Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группировка выполняет свое обещание освободить выживших. Удостоверения, выданные освобожденным ветеранам "Вагнера", указывают, что они были утверждены указом президента Путина", - сообщает британская разведка.

Теперь, когда ЧВК "Вагнера", вероятно, запретили вербовать новых заключенных, это усугубит кадровые проблемы у россиян, прогнозирует разведка.

Также в Лондоне считают, что внезапный приток правонарушителей, совершивших зачастую насильственные преступления, с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени.

Ранее разведка писала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.