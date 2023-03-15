На Pornhub показывают рекламу частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Ее демонстрируют в качестве преролла перед роликами, если заходить на сайт из РФ.

Об этом сообщают российские паблики, публикуя соответствующее видео.

"Мы самая ох@енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др@чи, а иди на работу в ЧВК Вагнер", - говорит женский голос на фоне изображения девушки, сосущей чупа-чупс, после чего на экране высвечивается контактный номер.

При этом в пабликах пишут, что увидеть рекламу могут только пользователи из регионов РФ - из Москвы уже не удается.

В самом "Вагнере" не подтверждали запуск такой рекламы.

Ранее сообщалось, что сейм Литвы единогласно признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а то время как Белый дом отказывается.

Также мы разведка Британии писала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

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