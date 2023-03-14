Сейм Литвы единогласно признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Сейм Литвы признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией и призвал страны Европейского Союза последовать его примеру.
Об этом пресс-служба Сейма в Твиттер-аккаунте.
"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, что Российская частная военная компания Вагнер является террористической организацией и призвал ЕС сделать то же самое", - говорится в сообщении.
Напомним, Белый дом отказывается признавать ЧВК "Вагнер" террористической организацией под предлогом того, что с ней сотрудничают африканские государства.
Между тем Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.
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