Сейм Литвы признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией и призвал страны Европейского Союза последовать его примеру.

Об этом пресс-служба Сейма в Твиттер-аккаунте.

"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, что Российская частная военная компания Вагнер является террористической организацией и призвал ЕС сделать то же самое", - говорится в сообщении.

Напомним, Белый дом отказывается признавать ЧВК "Вагнер" террористической организацией под предлогом того, что с ней сотрудничают африканские государства.

Между тем Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

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