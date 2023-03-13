Белый дом отказывается признавать ЧВК "Вагнер" террористической организацией под предлогом того, что с ней сотрудничают африканские государства.

Об этом пишет The Hill.

Издание сообщает, что Конгресс настаивает на таком признании, но помощник одного из конгрессменов на условиях анонимности сказал The Hill, что администрация Джо Байдена выступает против закона из-за опасений, что тот может помешать отношениям США с африканскими государствами.

Сообщается, что ЧВК "Вагнер" работает с такими странами, как Судан, Ливия, Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Камерун и Чад, где частные охранные предприятия используются в качестве подкрепления для слабых вооруженных сил этих стран.

"Госдепартамент обеспокоен тем, что, если вдруг "Вагнер" получит статус террористов, то правительства этих стран подпадут под санкции как сотрудничающие с террористами, их активы будут заблокированы и они не смогут ездить в США", — сказал помощник.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет соревноваться с ЧВК "Вагнер" в Африке.

Как мы сообщали, Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.