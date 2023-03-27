Владимир Зеленский хочет назначить послом в Будапеште Федора Шандора – преподавателя Ужгородского университета, который служит в ВСУ.

Об этом написал в своем Твиттере журналист Сабольч Паньи, сотрудник портала расследований Direkt36.

"Зеленский рассматривает возможность назначения Федора Шандора послом Украины в Венгрии, сообщают мне украинские и венгерские источники (это еще не окончательное решение). Шандор - университетский профессор венгерского происхождения, прославившийся тем, что читал лекции с поля боя", - гласит запись, сделанная днем 27 марта.

Вечером журналист оставил новый пост, в котором сказано, что Шандор, который в настоящее время, по данным Паньи, находится недалеко от Бахмута (хотя сегодня в Фейсбуке появилось фото профессора из Краматорска и видеоролик с геолокацией из Дружковки), подтвердил свое назначение следующим послом Украины в Венгрии.

"МИД Венгрии также был уведомлен, как мне сообщил венгерский источник. Вербовка нового посла прямо из окопов — это действительно нечто…" - добавил Паньи.

То, что Шандор фигурирует в качестве кандидатуры на посла, также косвенно подтвердила украинский нардеп Мария Мезенцева, сказавшая, что в первую очередь ищут не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные отношения со страной, профессиональный опыт и способен вести серьезные переговоры. По ее словам, решение будет принято в ближайшее время.

На днях еще один воюющий в рядах ВСУ украинец получил высокое назначение: Оксен Лисовой стал министром образования.

К слову, с Лисовым разгорается большой скандал: пользователи интернета нашли в его диссертации целые куски из чужих работ, которые не обозначены как цитаты.