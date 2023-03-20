Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" подтвердил факт визита в МИД Украины сегодня, однако опроверг информацию СМИ о том, что украинские власти выразили недовольство послу по целому ряду вопросов.

"Данная информация не соответствует действительности. Состоялась рабочая встреча, в продолжение визита министра иностранных дел Израиля в Киев. Часть тем, указанных в публикации, вообще не обсуждалась", - сказал Бродский.

Ранее украинские СМИ сообщили, что послу Израиля в МИД Украины на встрече выразили недовольство отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля госгарантий на сумму 200 миллионов долларов. Также, по данным прессы, было выражено недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Как мы сообщали, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ограничен в оказании военной помощи Украине из-за договоренностей с Россией по Сирии.