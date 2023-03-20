Сегодня в МИД Украины был вызван посол Израиля Михаэль Бродский.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, во время встречи израильскому дипломату было выражено недовольство украинской стороны отсутствием прогресса в получении Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов.

Также было выражено недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Бродскому также заявили, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы. Предыдущее израильское правительство приняло программу, в соответствии с которой 20 раненым украинским военнослужащим устанавливают протезы.

При этом в МИД Украины положительно отозвались о разрешении на продление срока пребывания граждан Украины на территории Израиля, а также предоставление согласия на временное трудоустройство украинцев.

Осенью Бродский объяснял, почему правительство его страны не согласится на поставки оружия Украине.

На днях Израиль обосновал ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии.