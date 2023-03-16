Израиль ограничен в оказании помощи Украине из-за договоренностей с Россией по Сирии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение", - заявил он.

По его словам, израильские и российские летчики "летают на минимальном расстоянии друг от друга в небе над Сирией".

Он напомнил, что несколько лет назад Израиль заключил соглашение с Россией, чтобы оказать сопротивление попыткам Ирана "открыть третий фронт" против страны со стороны Сирии.

По его словам, в соглашении было прописано, что государства не будут сбивать самолеты друг друга.

"Думаю, что такой ситуации нет ни у одной европейской страны, когда речь идет о тех, кто поддерживает Украину", - сказал он.

Он также подтвердил, что Израиль поможет Украине создать высокотехнологичную гражданскую систему оповещения о воздушных ударах.

Ранее Axios сообщал, что Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.

Отметим, в конце февраля украинский посол заявил, что Израиль до сих пор не передал Киеву обещанную систему раннего оповещения о ракетной опасности. С тех пор новых новостей об этой передаче не было.

При этом недавно Израиль продлил на два месяца срок безвизового пребывания для украинских беженцев.