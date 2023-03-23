Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если тот приедет в страну. В правительстве премьера Виктора Орбана не видят для этого законных оснований.

Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, пишет Reuters.

На вопрос, арестуют ли Путин, если он приедет в Венгрию, Гуляш заявил сказал, что Римский статут (которым был создан Международный уголовный суд - Ред.) не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", - сказал Гуляш.

Он также добавил, правительство Венгрии "не сформировало позицию" в отношении ордера на арест, выданного Путину.

"Эти решения не самые удачные, так как они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуляш.

Напомним, Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза об ордере на арест Путина. Из-за вето Будапешта заявление от своего имени пришлось делать верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Также сообщалось, что если Путин приедет в Германию, то его арестуют.