Правительство ЮАР проведет консультации с Москвой по поводу решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает в Twitter журналист Софи Мокоэна.

Пандор отметила, что подобные консультации пройдут впервые.

В августе в южноафриканском городе Дурбан должен пройти саммит БРИКС в очном формате. Президент ЮАР Сирил Рамапоса уже направил соответствующие приглашения всем лидерам стран - членов группы.

При этом ЮАР ратифицировала основополагающие документы, относящиеся к МУС, и взяла на себя обязательства выполнять его решения.

