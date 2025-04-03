Анализируем итоги 1135-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись на Запорожском фронте - в районе Пятихаток, сообщает военный паблик Deep State.

При этом паблики РФ заявили о захвате соседнего села Лобковое (по данным DS, оно находится в "серой зоне"). Они публикуют видео оттуда. Также о взятии деревни сообщило минобороны РФ. Украина этого не подтверждала.

Напомним, системно атаковать в этом районе россияне начали в середине марта. Пока эти действия не выходят за пределы тактических. При этом россияне уже перерезали дорогу между двумя укрепрайонами ВСУ - в Каменском и Орехове - и наступают между этими узлами украинской обороны.

В западных СМИ уже пишут, что РФ может начать более масштабное наступление на Запорожье. И в теории это возможно, поскольку находящаяся там российская группировка практически весь прошлый год практически не была задействована (основные бои разыгрывались на Донбассе и затем в Курской области). Запорожские соединения РФ имели возможность отдыха и накапливания резервов для удара. Украинские обозреватели оценивают численность российского контингента там в 70 тысяч солдат.

На Донбассе армия РФ существенно продвинулась в Андреевке на кураховском направлении. Фактически весь населенный пункт уже указан под контролем РФ или в серой зоне (россияне заявляют, что Андреевку уже захватили полностью).

Андреевка находится около основной трассы с Запорожья в Донецкую область. Ранее там контратаковали ВСУ. Украинский обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что россияне уже пытаются прорваться из Андреевки в соседнюю Алексеевку. Также недавно южнее был захвачен Разлив - важный пункт украинской обороны к западу от Курахово.

Российское минобороны сегодня также заявило, что западнее захватило Веселое - деревню к северу от Великой Новоселки. Украина этого не подтверждала. По карте Deep State, к востоку и северу от села образовалась "серая зона".

При этом российские военные паблики сообщают о продвижении украинских войск в направлении села Соленое к юго-западу от Покровска. Украинские источники об этом пока не сообщают.

Возвращаясь в вопросу вероятного наступления России этой весной - на Западе звучат намеки, что возможности для этого у Москвы есть.

Армия РФ наращивает численность своих войск и восполняет потери быстрее, чем оценивали аналитики, заявил главком НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его словам, РФ заменяет боевую технику и боеприпасы "беспрецедентными темпами".

Эти слова прозвучали на встрече министров иностранных дел стран альянса. И, вероятно, были сказаны в поддержание тезиса о необходимости наращивания расходов на оборону (госсекретарь Рубио призвал сегодня союзников нарастить расходы на оборону до 5% ВВП).

При этом Каволи заявил, что и ВСУ за последнее время смогли частично решить проблему нехватки личного состава за счет активизации мобилизационных мероприятий.

Миссия Дмитриева в США

Дипломатия между Москвой и Вашингтоном продолжается даже после того, как Дональд Трамп начал угрожать России вторичными санкциями за то, что "тянет время" по вопросу остановки огня.

Вчера в Штаты прилетел спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Как сообщает CNN, он собирался встретиться с представителем Трампа Стивеном Уиткоффом. Визит, как заявляется, рассчитан на два дня. Первые встречи с командой Трампа уже состоялись.

О чем говорят, пока неизвестно. Дмитриев уже будучи в Америке заявил, что некие силы пытаются поссорить Россию и США, искажая позицию Москвы.

"Эти силы намеренно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея для этого ни денег, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество как в международных делах, так и в экономике", - заявил Дмитриев.

Ряд СМИ уже делает выводы, что Украине не будет в центре переговоров, поскольку Дмитриев отвечает у Путина за международное экономическое сотрудничество. И таким образом речь скорее может идти о разморозке экономических отношений и совместных проектах (вроде освоения Арктики).

Но вряд ли тему войны и ее завершения задвинут на второй план. Особенно после того эта тема вошла в период напряженности - когда Трамп в ответ начал критиковать Москву, а сам переговорный процесс фактически поставлен на паузу. Как раз в этот момент Дмитриев направлется в Штаты, где, скорее всего, будет пытаться найти точки для возможных компромиссов.

Тем более, что и сам Трамп демонстрирует, что хочет продолжения диалога с Москвой.

Например, вчера Россия не попала в список стран, против которых американский президент ввел пошлины (о которых мы детальнее расскажем ниже). Украина при этом в список попала. Объяснения администрации США о том, что "с Россией мы почти не торгуем" и "на нее и так наложены санкции" здесь звучат не до конца убедительно. Поскольку экспорт у России в США есть - 3,5 миллиарда долларов в год. Что больше, чем в Штаты экспортирует Украина (870 млрд за прошлый год). При том, что против Украины пошлины Трамп как раз ввел.

То есть пока практических действий Штаты против России не предпринимают.

Мы уже анализировали, какие могут быть сценарии дальнейшего развития ситуации по переговорам о завершении войны.

В Москве, тем временем, также дают понять, что двери для переговоров с Америкой не закрывают.

Владимир Путин готов продолжать переговоры с Трампом, чтобы добиться "приемлемого соглашения" по прекращению огня, но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся, заявили агентству Bloomberg источники в Москве.

По их данным, Путин "понимает, что Трамп представляет собой его лучший шанс положить конец войне, и хочет продолжить дипломатию".

Кремль ждет конкретных шагов со стороны США, включая смягчение санкций и приостановку поставок оружия Украине. После чего рассчитывает заключить "приемлемое мирное соглашение".

При этом Россию не беспокоит угроза Трампа ввести вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия прогресса в прекращении огня.

Собеседники издания в Москве заявляют, что Россия пережила три года санкций и не поддастся на новые угрозы.

Торговая война Трампа. Что она означает для Украины?

Вчера вечером Дональд Трамп объявил практически всему миру масштабную торговую войну. Он ввел заградительные пошлины на товары всех крупнейших экономических партнеров США.

Наиболее жесткие тарифы обрушились на Китай - 34% на весь его импорт в Америку. Что, если суммировать это с недавно принятыми против КНР пошлинами в 20%, являет собой огромные 54%.

Но торговая война с Китаем была всегда "фишкой" Трампа, которую он развязал еще на своем первом сроке. Более обескураживающими стали крупные тарифы, которые он ввел против ЕС, Индии, а также своих "классических" военных союзников за пределами американского континента. Вот список пошлин по этим странам и блокам:

- Индия 26%;

- Япония 24%;

- ЕС 20%;

- Тайвань 32%;

- Южная Корея 25%;

- Израиль 17%

- Филиппины (там расположены военные базы Штатов) 17%

При этом бросается в глаза, что против американских государств, к которым у Трампа было много претензий по мигрантам и наркотрафику, пошлины либо не были введены, либо не превышали 10% (даже в Панаме, которую новый президент США яростно критиковал за "передачу китайцам" Панамского канала). Что лишний намекает на формирование некой зоны приоритетных экономических интересов США при Трампе именно в американском регионе. Из этой картины также не особо выпадают введенные ранее против Мексики и Канады 25-процентные тарифы.

Также заметно, что без крупных пошлин остались Британия и Австралия - военные союзники Штатов по блоку AUKUS - и ближневосточные страны плюс Турция. И уже упомянутая Россия. То есть, видимо, все те, с кем Трамп намеревается так или иначе перестраивать мировой порядок.

Впрочем, официально декларируемая задача Трампа - вернуть в США утерянное производство и восстановить позитивное сальдо торгового баланса, чтобы решить проблему с гигантским долгом американской экономики.

Удастся это или нет, каким будет ответ Европы и Китая, а также геополитические последствия такого шага - мы детально анализировали в отдельном материале. Именно эти последствия напрямую отразятся на Украине и России (поскольку собственно пошлины особенно их не задевают).

Во-первых – дальнейшее усиление противостояния внутри коллективного Запада и раскола между ЕС и США. Это однозначно негативный фактор для Украины, которая, как показывает практика последних месяцев, может стать заложником этого противостояния. Кроме того, американские пошлины усугубят экономические проблемы Европы, что прямо скажется и на способности ЕС поддерживать Украину. Для России, наоборот, углубление американо-европейских споров идет в плюс, поскольку появляется возможность игры на них. И не только во взаимодействии с Трампом, но и потенциально, при всей вражде и идеологическом противостоянии, с европейцами. Для них углубление противостояния с Вашингтоном и нарастание экономических проблем повышает ценность возобновления отношений с РФ как минимум в плане возобновления импорта дешевых энергоносителей. Такие идеи уже витают в воздухе.

Во-вторых – снижение влияния вторичных санкций США на другие страны. Если же Китай сталкивается с фактическим блокированием своего экспорта в Америку, то и мотивов бояться санкций, вводимых Вашингтоном против, например, покупателей российской нефти, у китайцев становится меньше. В то же время повышается для КНР и важность доступа к любому крупному рынку, альтернативному американскому. И то и другое для России плюс.

В-третьих – торговая война, инициированная Трампом, может кардинально изменить весь геополитический ландшафт мира. О его конкретных очертаниях говорить пока рано. Варианты могут быть очень разные. Но фундаментально развитие событий может последовать по двум сценариям. Во-первых, путем фрагментации мира на закрытые друг от друга рынки. Собственно, именно это делает Трамп, не только вводящий пошлины, но и стремящийся установить контроль над Канадой, усилить влияние на Мексику, а также навязать зависимыми от США странами выгодные американцам экономические соглашения (как, например, соглашение о недрах с Украиной).

То есть Трамп формирует отдельный, подконтрольный только Вашингтону рынок. Аналогичные рынки могут попытаться сформировать под себя другие крупные государства (или союзы государств), закрываясь торговыми барьерами. Во-вторых, крупнейшие страны мира, пострадавшие от тарифов Трампа, могут скоординировать свою стратегию и коллективно противостоять США, фактически создав планетарный антиамериканский Альянс для сохранения глобальной свободной торговли в том виде, в котором она существовала в последние 30 лет. И особенно если при этом ЕС будет наводить мосты с Китаем и Россией. Для РФ оба варианта скорее возможности для игры на противоречиях крупнейших игроков с козырями в виде больших запасов полезных ископаемых и немаленького внутреннего рынка. Также, с учетом того что Россия – единственная страна в мире, имеющая сравнимый с США ядерный потенциал, РФ может стать важной военной "крышей" для любого антиамериканского альянса в мире. Это, в частности, повышает ценность для Трампа договоренностей с Кремлем, чтобы такого альянса не произошло. В свою очередь, это может и активизировать усилия Вашингтона по скорейшему завершению войны в Украине через соглашение с Путиным.

Если подытожить, то для Украины непосредственно экономические последствия начавшейся Трампом мировой торговой войны будут незначительными. В то же время геополитические риски очень велики. Для России серьезные экономические риски наступят в случае падения цен на сырьевых рынках. В то же время изменения геополитической ситуации могут открыть для РФ поле для большой игры и усиления позиций.

Но главным риском для обеих стран является продолжение войны, которая отвращает огромные ресурсы, мешая сосредоточиться на ответе на колоссальные вызовы новой мировой реальности и мешая эти вызовы превратить в возможности.