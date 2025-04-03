История с задержанием в Польше и выдачей Украине политолога Кирилла Молчанова, которого СБУ обвиняет в работе на РФ и Виктора Медведчука, демонстрирует новую схему, посредством которой украинские спецслужбы получили возможность оперативно добиваться выдачи находящихся за границей граждан.

Молчанов, в 2022 году уехавший в Россию и поддержавший ее, отправился в Германию. По одной версии, его пригласили в Берлин для вручения премии в области защиты прав человека, по другой – на встречу с депутатами Бундестага. Украинские телеграм-каналы, близкие к спецслужбам, дают понять, что это была заранее подготовленная ловушка.

Этого не исключают и знакомые Молчанова, которые заявляют, что билеты заказывала принимающая сторона и предложенный ею маршрут казался странным: из Стамбула в Польшу и далее в Берлин. Хотя из Стамбула можно напрямую улететь в Берлин.

В Польше Молчанова задержали и передали Украине, где он был арестован и помещён в СИЗО по подозрению в оправдании российской агрессии и коллаборационистской деятельности.

Последняя запись на канале Молчанова в Телеграм датируется 30 марта, а о его задержании и выдаче Украине СБУ сообщила уже 1 апреля. То есть между задержанием Молчанова в Польше и его передачей в Украину прошло всего два дня.

За такой срок процедуру экстрадиции пройти нереально. Она занимает куда больше времени, хотя бы потому, что решение о ней принимает суд. При этом далеко не всегда суд выносит такое решение. Например, обычно не выдают лиц, разыскиваемых за преступление, не являющееся преступлением по законодательству страны, где человека задержали. С Молчановым и Польшей был как раз такой случай.

Но даже если суд решение принимает, остаётся возможность обжаловать его в апелляции. В целом процедура экстрадиции сложная, а главное, долгая. Это доказывают много примеров, когда европейские суды в последние годы отказывали Украине в выдаче граждан.

Но в СБУ, похоже, придумали новый подход. Судя по всему, по договоренности с польскими властями.

Ключ к пониманию, о какой схеме идет речь, дал глава МВД Польши Томаш Симоняк, который, комментируя задержание Молчанова, заявил: "Если мы имеем важного для Украины гражданина Украины, мы его депортируем обратно. Это нормальное сотрудничество между правовыми государствами". Другими словами, Симоняк имеет в виду депортацию, а не экстрадицию, а это совсем другая процедура, куда более простая.

Для депортации достаточно, чтобы принимающая сторона объявила лицо нежелательным для пребывания на её территории либо обвинила его в нарушениях правил пребывания в стране или в незаконном въезде. После чего лицо подлежит отправке в страну его гражданства. В случае Молчанова это Украина.

Теоретически Молчанов мог бы избежать такого исхода, если бы въехал в Польшу по паспорту РФ, который у него, согласно данным СБУ, есть с 2024 года. Именно поэтому, вероятно, страной пересадки при планировании операции была выбрана Польша, которая россиян к себе не впускает, так что Молчанов, чтобы попасть туда, должен был воспользоваться украинским документом.

Это, кстати, уже не первый подобный случай, а Польша не единственная страна, сотрудничающая с украинскими властями подобным образом. В октябре 2024 года в Молдове был задержан Дмитрий Чистилин, направлявшийся через Кишинёв в Сербию. Он тоже был буквально в тот же день депортирован в Украину.

Таким образом, в распоряжении СБУ, похоже, действительно появился инструмент поимки интересующих службу лиц за рубежом, хотя, по всей видимости, работает он лишь в нескольких странах.

По данным источников в юридических кругах, помимо Польши, к таковым относятся прибалтийские страны, Молдова и, в меньшей степени, Чехия и Румыния.