В Германии суд разрешил экстрадицию украинца, который протестовал против нее, заявляя, что не хочет служить в армии.

Об этом сообщает Центрально-Германское радио (MDR).

Правоохранительные органы Украины запросили экстрадицию мужчины, сбежавшего в Германию. Его подозревают в угрозах и нападении на сотрудника полиции во время взятия анализа крови в украинской больнице.

Мужчина отказывался от экстрадиции, заявляя, что тогда будет мобилизован в армию, а он не хочет убивать людей и отказывается от военной службы "по соображениям совести".

Федеральный верховный суд постановил, что отказ от службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению с применением вооруженной силы в нарушение международного права, и соответствующее лицо, следовательно, может быть призвано на военную службу.

Теперь украинца могут экстрадировать на родину.

Ранее в Раде говорили, что Запад недоволен тем, что слишком много военнообязанных украинских мужчин живут за границей.

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