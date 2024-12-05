Венский суд отказал в экстрадиции украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США. Об этом передает местное издание Vienna Online.

Решение Венского областного суда было принято еще 7 ноября, подтвердила пресс-секретарь суда. Прокуратура планирует подать апелляцию.

Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года и освобожден под залог в 125 миллионов евро.

Американцы обвиняют Фирташа в коррупции в связи с так и не реализованной титановой сделкой в Индии. Фирташ отрицает обвинения и говорит о политически мотивированном преследовании.

Отметим, что уже после этого решения суда Британия ввела санкции против Фирташа. Его обвинили в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании".

В бизнес-кругах Украины есть версия, что эти санкции были введены по просьбе американцев в "отместку" за отказ австрийского суда в экстрадиции Фирташа.

В Украине против Фирташа также летом ввели санкции. В мае 2023 года СБУ объявила подозрение Фирташу и его топ-менеджменту по делу о закупках газа.