Сегодня ряд СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу (но, очевидно не лично - Фирташ живет в Вене) и восьми его топ-менеджерам из "РГК", "Е-энергия" и облгазов.

С самого утра СБУ и БЭБ проводит обыски.

Источники "Страны" подтверждают эту информацию.

Дело связано с обвинениями в адрес структур Фирташа в махинациях с закупками газа.

Позже СБУ официально подтвердила объявление подозрений.

"СБУ сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний. Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

К организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них руководители "Региональной Газовой Компании" (РГК), фактически управляющей 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, что в марте СБУ провела обыски в 14 газораспределительных компаниях Фирташа. РГК назвала их "преступлениями против страны".

А в "Нафтогазе" сообщили, что облгазы Фирташа перейдут под их контроль.