Австрийский суд возобновил слушания об экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заблокировав его выдачу Америке. Таким образом суд принял решение в пользу Фирташа, и до окончания нового судебного процесса он останется в Австрии.

Об этом сообщает Washington Post.

"В пятницу австрийский суд заявил, что вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней судебной саге, связанной с заявкой США на его экстрадицию для предъявления обвинений в коррупции, что вернуло дело об экстрадиции на круги своя.

Фирташу грозит обвинение США в заговоре с целью дать взятки в Индии на $18,5 млн за разрешение на добычу титана, который используется в реактивных двигателях, - для последующей продажи готовой продукции в США. Он отрицает какие-либо правонарушения", - сказано в заметке газеты.

Издание напомнило, что Фирташа арестовали в Австрии в 2014 году, а затем освободили под залог в 125 миллионов евро (136 миллионов долларов), что положило начало до сих пор незавершенному юридическому процессу. Венский суд первоначально отклонил экстрадицию на том основании, что обвинение было политически мотивировано.

Верховный суд в феврале 2017 года отклонил этот довод как "недостаточно обоснованный" и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован. Верховный суд Австрии оставил в силе это решение в 2019 году.

В то время министр юстиции страны одобрил экстрадицию, но судья венского суда постановил, что она может быть осуществлена только после принятия решения о возобновлении дела по ходатайству стороны защиты. Фирташ подкрепил это ходатайство от июня 2019 года "многочисленными документами, в том числе письменными свидетельскими показаниями", заявил суд высшей инстанции Вены.

В марте 2022 года суд Вены отказал в возобновлении дела. Но в пятницу Верховный суд страны заявил, что теперь он вынес решение в пользу Фирташа и решил разрешить возобновление процедуры экстрадиции, отменив решение 2017 года. Суд указал на новые доказательства.

Судьям в Вене теперь придется заново рассматривать вопрос о том, можно ли отправлять Фирташа в США.

В июне 2019 года федеральный судья Чикаго отклонил ходатайство об отмене обвинительного заключения против Фирташа, который утверждал, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Однако судья постановил, что коррупционная схема в Индии повлияла бы на чикагскую компанию.

Ранее в мае в Украине СБУ объявила подозрение Фирташу и его топ-менеджменту по делу о закупках газа.

У Фирташа в ответ заявили о "военном коммунизме" и коррупционном давлении на бизнес его группы.