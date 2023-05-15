В холдинге Дмитрия Фирташа Group DF прокомментировали обыски на своих предприятиях.

Комментарий появился в Фейсбуке компании.

"Group DF категорически опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ против наших бизнесов, топ-менеджеров и акционера группы Дмитрия Фирташа. Серия обысков на предприятиях группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес группы. Мы считаем, что страна, сегодня борющаяся за европейские ценности на передовой, не может допустить того, чтобы скатиться в эпоху большевистского военного коммунизма и заниматься незаконной экспроприацией бизнеса", - сказано в публикации.

Группа заявила о безосновательности и несостоятельности предъявленных обвинений, обнародованных сегодня в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнеса, персонала и акционера в украинских и международных судах и "докажут свою правоту", говорится в посте.

У Фирташа добавили, что за период войны бизнесы Group DF понесли значительные потери, как и многие другие крупные бизнесы в Украине. Но несмотря на вынужденные остановки, перебои в работе, потерю активов и физические разрушения предприятий, группа помогает государству. Так, за период войны прямая помощь украинцам, городам и ВСУ от холдинга превысила 826,4 млн гривен.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины провела массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях "Региональной газовой компании", входящей в DF-Group Фирташа.

А сегодня СМИ сообщили, что СБУ и Бюро экономической безопасности объявили подозрение проживающему в Вене Фирташу и восьми его топ-менеджерам из "РГК", "Е-энергия" и облгазов.