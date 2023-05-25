Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум главам облгазов, которые фигурируют в деле Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

"Фигурантами являются главы правлени й АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз", - заявили в СБУ.

"Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний", добавили в спецслужбе.

По данным СБУ, фигурантам сообщили о подозрении по ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, на основании данным СБУ, руководителям отдельных облгазов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения соответствующего залога, в частности:

АО "Закарпатгаз" - 169 млн грн;

АО "Хмельницкгаз" - 228 млн грн;

АО "Винницагаз" - 186 млн грн;

АО "Львовгаз" - 155 млн грн;

АО "Днепропетровскгаз" - 160 млн грн.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины провела массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях "Региональной газовой компании", входящей в DF-Group Фирташа.

Перед этим решением Печерского суда были переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов 26 газосбытовых компаний, принадлежащих Дмитрию Фирташу. АРМА затем их передала в управление компании Черноморскнефтегаз (принадлежит НАК "Нафтогаз").

В холдинге Дмитрия Фирташа Group DF прокомментировали обыски на своих предприятиях, заявив о "военном коммунизме".