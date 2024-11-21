Великобритания ввела санкции против украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Его обвиняют в том, что он скрыл десятки миллионов фунтов нечестно полученных доходов только на рынке недвижимости Великобритании.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Дмитрий Фирташ - печально известный олигарх, выведший сотни миллионов фунтов из Украины, полученных благодаря коррупционным схемам и контролю над распределением газа. Только на рынке недвижимости Великобритании он скрыл десятки миллионов фунтов, полученных нечестным путём. Соединенное Королевство также применило санкции к его жене Ладе Фирташ, которая извлекла выгоду от его коррупционной деятельности и на которую записаны его британские активы, в частности здание старой станции метро "Бромптон-роуд", и Дениса Горбуненко, британского финансового "посредника", способствовавшего коррупции Фирташа", - сказано в пресс-релизе.

У всех упомянутых граждан заморозили активы в Британии и запретили им поездки.

В Украине против Фирташа также летом ввели санкции. Олигарх заявил, что это было сделано не без участия американских спецслужб.

Фирташ с 2014 года находится в Вене, где идут суды по запросу США о его экстрадиции. Он отрицает обвинения американцев и считает их политически мотивированными.