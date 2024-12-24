Запад упрекает Украину в том, что много мужчин призывного возраста находятся за границей.

Об этом в комментарии популярному украинскому телеграм-каналу сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Михаил Цимбалюк.

Как он сказал, никаких решений по поводу высылки из Европы мужчин, которые покинули Украину, на данный момент нет, но "дискуссии идут" и отдельные чиновники озвучивают свои "частные мнения".

Единственный возможный вариант силового выдворения - это экстрадиция, но она имеет сложный механизм, когда нужно давать запрос по каждому гражданину отдельно. Некоторые страны при этом не заинтересованы, чтобы беженцы уезжали, потому что они нужны как рабочая сила.

Ранее издание El Pais написало, что Украина хочет от стран Европейского Союза прекращения помощи украинским беженцам, чтобы мужчины призывного возраста оказались лишены доступа к консульским услугам и были вынуждены вернуться на родину. В МИД эту информацию опровергли.

Между тем на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет "как можно быстрее" вернуть всех своих граждан, уехавших в Германию.