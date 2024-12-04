"Нужно побудить украинцев вернуться или начать работать".

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на правительственных слушаниях в Бундестаге, передаёт издание n-tv.

Безработные украинцы и украинки в Германии, по мнению Шольца, должны активнее включаться в местный рынок труда или возвращаться на родину.

"Слишком многие находятся здесь, по сути, уже довольно долго, и теперь им нужно, наконец, начать действовать", – сказал глава правительства ФРГ.

Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и беженцев из других стран находили себе работу после прохождения курсов немецкого и прочих социальных программ. Ранее достигнутых успехов на этом направлении недостаточно, считает канцлер.

По словам Шольца, он "очень подробно" обсуждал этот вопрос с президентом Укарины Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский - Ред.) сообщил мне, что намерен создать в Германии и Польше украинское агентство, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии, чтобы мы могли совместно двигаться в этом направлении", – доложил канцлер.

Ранее прошла информация, что в ФРГ хотят лишить украинских беженцев пособия.

Также мы сообщали, что врачи, бежавшие от войны в Украине, не могут получить лицензию на работу в Германии.