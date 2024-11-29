Западные чиновники ожидают до 5 миллионов новых украинских беженцев , если тепло- и электросети выйдут из строя из-за российских ударов.

Об этом пишет The Times.

"Если тепло- и электросети выйдут из строя из-за российского блицкрига, западные чиновники ожидают до пяти миллионов беженцев — и гораздо больше, если рухнет линия фронта. Принудительное прекращение огня создаст гигантскую Боснию на восточной границе Европы с миллионами разгневанных, травмированных людей, живущих в несостоявшемся, обанкротившемся государстве", - сказано в статье.

Ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев о росте угроз со стороны России.

Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Украину атаковали сотни ракет и столько же дронов. Пострадали 12 объектов в Николаеве, Луцке, Ровно, Ивано-Франковской и Львовской областях, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Путин пригрозил ударить "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве.

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