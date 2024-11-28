Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о докладе министра энергетики Германа Галущенко по поводу восстановления электроэнергии после ударов РФ.

Сроки восстановления президент озвучил.

Также он заявил, что в ближайшие дни может быть больше угроз со стороны РФ.

"Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, нужно идти в укрытие. Это твердое правило — правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине", — сказал президент.

Напомним, сегодня ночью и утром во время массированной атаки РФ было 12 попаданий ракет, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

Разные эксперты называют разные сроки восстановления системы - от 2 дней до 2 недель.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах на Покровском направлении. Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города. Также армия РФ продвинулась в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. В Харьковской области россияне продвинулись в Кругляковке и расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол.

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