Большая часть сегодняшних атак с помощью ракет пришлась на подстанции компании "Укрэнерго". При этом там, где были построены защитные сооружения, оборудование уцелело. В местах, где установить защиту не успели, повреждены трансформаторы большой мощности.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

Также нардеп спрогнозировал, что длительные отключения света могут прекратиться через 2-3 дня, но не во всех областях.

А директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что для возобновления стабильной работы энергосистемы понадобится минимум 10-14 дней.

При этом Омельченко заявил, что РФ будет делать все, чтобы к Новому году полностью разрушить украинскую энергосистему.

Напомним, сегодня ночью и утром во время массированной атаки РФ было 12 попаданий ракет, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

В ВСУ заявили, что при атаке сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 188 средств воздушного нападения.