Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.

Все кандидаты являются иностранцами, гражданами европейских стран. Это:

бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;

бывший государственный секретарь министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;

бывший топ-менеджер итальянской энергетической компании Terna Луиджи де Франциски, ранее уже состоявший в членах набсовета "Укрэнерго";

председатель совета директоров финской компании Skarta Energy, которая разрабатывает и производит возобновляемые источники энергии, Ян Монтелл.

Напомним, в сентябре часть независимых членов набсовета "Укрэнерго" ушли в отставку, выразив несогласие с увольнением главы компании Владимира Кудрицкого. Это были Даниэль Доббени и Педер Андреасен.

В свою очередь Кудрицкого сняли, как говорили, из-за "ненадлежащей защиты" подстанций от ударов россиян.