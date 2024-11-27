Кабмин согласовал кандидатов в независимые члены набсовета "Укрэнерго". Все они иностранцы
Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Соответствующее распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.
Все кандидаты являются иностранцами, гражданами европейских стран. Это:
- бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
- бывший государственный секретарь министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
- бывший топ-менеджер итальянской энергетической компании Terna Луиджи де Франциски, ранее уже состоявший в членах набсовета "Укрэнерго";
- председатель совета директоров финской компании Skarta Energy, которая разрабатывает и производит возобновляемые источники энергии, Ян Монтелл.
Напомним, в сентябре часть независимых членов набсовета "Укрэнерго" ушли в отставку, выразив несогласие с увольнением главы компании Владимира Кудрицкого. Это были Даниэль Доббени и Педер Андреасен.
В свою очередь Кудрицкого сняли, как говорили, из-за "ненадлежащей защиты" подстанций от ударов россиян.
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