Кабинет министров утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" в рамках реформы корпоративного управления государственного сектора оборонно-промышленного комплекса. В набсовет вошли пять человек, включая бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и бывшего министра экономики Тимофея Милованова.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Напомним, Гончарук был премьер-министром в 2019-2020 годах, а сейчас является председателем наблюдательного совета ОО "Аэроразведка". А Милованов занимает пост президента Киевской школы экономики. Также некогда он был председателем набсовета "Укроборонпрома".

Кроме них, в набсовет вошли:

Сергей Коновец, бывший член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и правления НАК "Нафтогаз Украины";

Давид Ломджария, член наблюдательного совета "Укрзализныци";

Линди Смит, президент Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC), где находится самое большое количество американских оборонных компаний – и более двух тысяч из них входит в состав коалиции.

В последнее время Гончарук много времени проводил в США, там он кроме прочего отметился выступлением в одном из ведущих вузов США - Стэнфордском университете.

А Милованов на днях отметился постом в соцсети о крайне негативных настроениях украинских военных по отношению к власти.