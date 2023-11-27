Связанные с экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой банкиры лишились постов за выписанные себе огромные премии.

Банк "Авангард" по требованию НБУ вывел из наблюдательного совета своих основных владельцев – учредителей инвесткомпании ICU Константина Стеценко и Макара Пасенюка (последнего ранее СМИ часто называли "финансистом Порошенко").

Соответствующее решение 23 ноября принял единственный акционер банка – кипрская компания Westal Holdings, пишет Forbes.

Нацбанк требовал убрать владельцев группы ICU из наблюдательного совета "Авангарда" еще в мае из-за полученных премий в размере 580 млн грн на двоих.

Премии были выплачены за счет прибыли "Авангарда", которую банк заработал благодаря ситуации с арестованными ОВГЗ "Международного расчетного банка" (бывший "Сбербанк Украина").

Дочку российского "Сбербанка" отправили на ликвидацию с началом полномасштабного вторжения РФ, а ее активы передали государству. Однако оказалось, что в марте 2022 года суд по ходатайству прокурора наложил арест на ОВГЗ, принадлежавшие бывшему "Сбербанку" на 9 млрд грн. Они остались на счетах ICU в банке "Авангард", а средства от уплаты процентов по ним и от погашения этих ценных бумаг банк вкладывал в депозитные сертификаты НБУ.

Благодаря аресту ценных бумаг по требованию прокурора, банк дополнительно заработал 630 млн грн, из которых 580 млн уплатил Стеценко и Пасенюку. Решение об этой премии принял кипрский акционер банка Westal Holdings, которым косвенно владеют Стеценко и Пасенюк.

Нацбанк считает это конфликтом интересов, а также фактической уплатой дивидендов, что в условиях военного положения запрещено. Поэтому регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими "квалификационным требованиям по профессиональной пригодности" и приказал банку уволить их из наблюдательного совета.

Ранее мы писали, что летом председатель национализированного "Сенс Банка" Дмитрий Кузьмин внезапно подал в отставку после трех недель работы.

Также публиковался список крупнейших банков Украины, оштрафованных за нарушения во время войны на миллионы.