ОТП, Райффайзен, ПУМБ и Приватбанк - названы крупнейшие банки-штрафники, заплатившие за нарушения во время войны десятки миллионов гривен.

Этой весной крупнейшими штрафниками в Украине стали большие системные банки, активно обслуживающие население. На первом месте оказался ОТП Банк, заплативший в марте-апреле 2023 года по свои нарушения сразу 41,2 млн грн, Приватбанк вошёл в десятку, наказанный на 2,7 млн грн.

Все эти данные находятся в официальных балансах всех действующих в стране 65 банков. Финансисты регулярно подают их в Нацбанк, а тот после проверки публикует у себя на сайте, что произошло на этой неделе — НБУ выдал данные на 1 мая 2023 года.

"Страна" собрала и проанализировала данные об уплаченных штрафах именно в марте-апреле 2023-го, поскольку 27 марта НБУ выписал группе банков пачку крупных штрафов за нарушение положений своего постановления №18 — ключевой военный документ Нацбанка, принятый 24 февраля 2022 года.

Именно в нём содержатся почти все валютные запреты, а также ограничения на снятие наличных с карточных счетов и многое другое. Выяснилось, что многие крупные украинские банки нарушали эти ограничения, из-за чего поначалу возникла большая шумиха.

Однако НБУ не публиковал никаких имён банков-нарушителей, и не предоставлял поимённую информацию по штрафникам с размерами санкций против них. По рынку ходило множество слухов о причастности к нарушениям крупнейших банков страны. В ходе этого, нардеп Александр Дубинский назвал имя одного из них — Райффайзен Банка, оштрафованного на 27,5 млн грн, что было подтверждено самим Нацбанком в ответ на его запрос.

Как выяснила "Страна" в опубликованных Нацбанком отчётах, за этот период времени самые крупные штрафы уплатила такая 10-ка украинских банков:

ОТП Банк — 41,2 млн грн; Райффайзен Банк — 27,7 млн грн; Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) — 26,2 млн грн; Креди Агриколь Банк — 11,1 млн грн; ПУМБ — 6,8 млн грн; МТБ Банк — 6,6 млн грн; А-Банк — 4,96 млн грн; Банк Пивденный — 4,8 млн грн; Приватбанк — 2,7 млн грн; Укрсиббанк — 2,5 млн грн.

Ранее стало известно, что НБУ будет штрафовать обменки и банки за отказ принимать старую и ветхую иностранную валюту.

Также мы сообщали о том, что после скандала с посетительницой кафе во время исполнения песни Лепса заведение было оштрафовано за неправильные финансовые расчёты.