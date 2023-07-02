История с рестораном в селе Погребы Броварского района, из которого выгнали девушку за возмущение исполнением песни российского певца Григория Лепса, получила продолжение.

После жалобы посетительницы полиция составила на заведение админпротокол. Правоохранители установили, что в кафе исполнялись "песни страны-агрессора" и "на языке оккупантов".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Броварского района в Facebook.

При этом штраф на кафе наложили по статье, которая к означенной теме вообще отношения не имеет: статья 155, часть 1 Кодекса административных нарушений. Эта статья вменяется при "нарушении порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"Видимо, полиция не смогла найти статью, под которую подпадает пение посетителями песен Лепса", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, после сформирования чёрного списка исполнителей, поддерживающих войну РФ против Украины, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь заявил, что если человек услышал песню Лепса в общественном месте, он может обратиться к правоохранителям.

Ранее мы рассказывали, что житель Львова возмутился, что на улице города слушали Григория Лепса в авто с днепропетровскими номерами. После этого водителя и пассажира машины задержали.