Российские артисты Николай Басков и Григорий Лепс пообещали выплатить по миллиону рублей за каждый подбитый в Украине танк Leopard.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Паблики сообщают, что также в этой "премии" участвуют создатель группы "Земляне" Владимир Киселев, Любовь Успенская и другие российские артисты.

"Мы это делаем, чтобы они знали, что мы рядом с ними", - заявил Басков.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что российские военные захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые были подбиты и оставлены ВСУ в ходе наступления.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг назвал "ожидаемыми" потери западной техники в ходе наступления ВСУ на укрепленные российские позиции.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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