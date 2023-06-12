В ходе первых ударов на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе, пытаясь штурмовать хорошо укрепленные российские позиции, усиленные средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал изданию The Economist источник в Генштабе ВСУ.

По его словам, лобовые бои здесь шли тяжело и сейчас на южном фронте разыгрывается "шахматная доска", когда обе стороны пытаются вытянуть резервы друг друга.

"Мы не ввели свои главные силы, но и русские не ввели свои главные силы", - говорит источник.

Он называет "ближайшим приоритетом" Украины снижение превосходства России в артиллерии путем поражения ее артиллерийских систем дальним огнем.

"Роль авиации, где Россия имеет явное преимущество, является ключевой. Сейчас на Запорожском направлении РФ использует авиацию больше, чем когда-либо с начальных этапов войны. Но украинские источники предполагают, что российские пилоты по-прежнему не склонны к риску и опасаются украинской ПВО", - говорится в материале.

РФ активнее использует дроны, особенно в последнее время. Ударными "Ланцетами" поражаются танки и артиллерия.

Офицер ВСУ Денис Ярославский утверждает, что РФ закупила значительное количество китайских беспилотников. The Economist отмечает, что западные источники этого пока не сообщали.

Также негативно влиять на контрудары на этой неделе будут дожди.

Украина будет двигаться настолько быстро, насколько позволят условия, сказал источник в разведке: "Нужно торопиться, но медленно".

Что касается херсонского направления, то здесь разрушение ГЭС сделало невозможным переброску сил через навешенные мосты на Днепре, но и смыло российские позиции на левом берегу, открыв возможность для "ограниченного штурма с использованием катеров и сил специального назначения", говорит военный источник.

Напомним, ранее командир ВСУ в интервью телеканалу CNN опроверг начало масштабного наступления под Запорожьем. По его словам, идет "разведка боем".

Ранее мы писали, что заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призывает Германию передать больше танков Leopard 2 и другой бронетехники для контрнаступления ВСУ.