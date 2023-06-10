Украинские силы активизировали боевые действия в Запорожской области, но речи о полноценном контрнаступлении пока не идёт.

Об этом телеканалу CNN заявил украинский командир, воюющий на этом направлении.

Военнослужащий "опроверг предположение, что Украина начала крупное наступление для возврата своих территорий".

"Вместо этого командир охарактеризовал имевшие место атаки ВСУ как "разведку боем" - операции, направленные на изучение обороны противника и выявление её слабых мест, а так же на проверку его боеготовности", - сообщается в материале.

При этом, по оценкам других западных СМИ, разведка боем была масштабной и обернулась значительными потерями в технике у ВСУ. Украина этого не подтверждает.

Напомним, немецкие журналисты прокомментировали наступление ВСУ и потери.

Также президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского наступления и провале попыток ВСУ прорвать оборону.

После этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.