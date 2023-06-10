В субботу, 10 июня, в Украине продолжается 472-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

10 июня

08:53 Продолжаются ракетные удары по тылам российских войск на юге Украины. В Крыму местные паблики заявили о работе ПВО. Позже "власти" полуострова сообщили, что сбили две ракеты "Гром" украинского производства.

08:48 Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород", сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

Удар наносили баллистические и крылатые ракеты типа Искандер, а также ударные дроны.

"Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.

Пожар частично локализован. В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - сказал Лунин.

08:28 Видео того самого боя в Запорожской области, где ВСУ, судя по ранее публиковавшимся фото и видео, потеряли четыре БМП M2A2 Bradley и один Leopard 2A6.

Кадры сделаны с украинской стороны. На них видно, что одна из БМП ведёт огонь по противнику, пока остальные пытаются эвакуироваться.

Также на видео заметен взрыв - судя по всему, одна из машин наехала на мину либо в нее был прилет.

Украина этих потерь не подтверждала. В то же время западные эксперты считают более ранние кадры этого боя достоверными.

Так, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке вчера заявил, что ВСУ в ходе своих первых ударов на запорожском направлении за один день потеряли два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

По его данным, уничтожение колонны западной техники 47-й механизированной бригада ВСУ произошло в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка.

08:15 Число раненых в Одессе после ракетного удара возросло до 26 человек.

Среди них двое детей и беременная женщина, сообщают власти. По их данным ночью над Одессой уничтожено 8 дронов и 2 ракеты. Одна ракета попала на побережье. От обломков и взрывной волны погибло три человека.

08:13 Новые удары по неподконтрольной территории Херсонской области.

На видео - прилет в одну из баз отдыха на Арабатской стрелке, на фото - в гостиницу на территории Железного Порта.

Назначенные Россией "власти" заявляют об ударе ракетами Storm Shadow.

03:08 В результате падения обломков "Шахеда" в Одессе погибло трое человек и ещё десять получили ранения. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Сбитый дрон упал на многоквартирный дом, говорится в сообщении.

02:54 Воронка в Одессе после падения "Шахеда".

01:47 Над Харьковом слышат звуки "Шахедов".