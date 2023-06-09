Анализируем итоги 471-го дня войны в Украине.

"Леопарды", "Брэдли", "Ирис"

Сегодня, как и в предыдущие дни, главной военной новостью было наступление Украины на южном фронте. Наступление, о котором заявляют уже практически все, включая Путина (а также западные СМИ), но до сих не подтверждает, а иногда даже и опровергает украинское командование.

Однако, обилие видео, которые стали появляться с этого направления (причем с обоих сторон) уже не оставляет сомнений в том, что здесь, на огромном фронте от Каховского водохранилища до Угледара, разворачивается, возможно, крупнейшая битва с начала вторжения.

Центральная тема обсуждения - украинские телеграм-каналы и западные СМИ верифицировали танки, которые подбили российские войска и видео которых публикуются в военных пабликах.

По их данным - это "Леопарды". Также есть кадры с подбитыми БМП Bradley и прочей западной техникой ВСУ.

Украинский военный телеграм-канал DeepState считает, что их подбили скорее всего в районе Малой Токмачки с помощью артиллерии. По мнению аналитиков, украинская колонна была поражена из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки россиян. Потеряно 4 БТР и по меньшей мере один Leopard 2A4, считает канал.

Позже украинские телеграмм-каналы опубликовали видео с еще одним "Леопардом", который, вероятно, подорвался на мине. На другом ролике - покинутые четыре БМП Bradley и один Leopard 2A6.

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ в ходе своих первых ударов на запорожском направлении за один день потеряли два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. По его данным, уничтожение колонны техники 47-й механизированной бригада ВСУ произошло в 3,5 километрах к югу от Малой Токмачки.

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что причинами таких потерь является во-первых, плотное минирование линии фронта. В результате часть техники подрывается на минах либо вынуждена продвигаться по узким разминированным коридорам, где ее накрывает российская артиллерия.

Во-вторых, россияне давно ждали и готовились к наступлению ВСУ именно на этом направлении, а поэтому удар украинской армии для них не стал внезапным - за всей линией фронта велось постоянное наблюдение, и выдвижение украинской техники засекалось на ранней стадии.

В-третьих, эшелонированная оборона россиян - когда даже если украинские войска врываются в первую линию обороны, российские войска отходят на подготовленные позиции и оттуда начинают контратаковать и наносить массированное огневое поражение по прорвавшимся подразделениям ВСУ, останавливая их дальнейшее продвижение.

Также Юлиан Репке считает подлинным более раннее видео поражения зенитно-ракетной установки Iris-T - что произошло также в ходе наступления ВСУ в Запорожской области. По его оценке, ВСУ потеряли немецкую систему ПВО, совершив "серию фатальных ошибок":

1. ЗРК выдвинули слишком близко к линии фронта, всего в 26 км. Он оказался в 40-километровой зоне досягаемости российского ударного беспилотника "Ланцет".

2. Предназначенный для Египта комплекс не перекрасили, сохранив светлый рисунок для маскировки в пустыне. "В украинском летнем лесу он стал не маскировочным, а скорее сигнальным цветом", - пишет Репке.

3. У комплекса Iris-T был отключен радар, а дополнительная защита, например, с помощью ЗРК Gepard, не была обеспечена.

Комментируя происходящее в Запорожской области, агентство Bloomberg пишет, что ВСУ добились "определенного продвижения", но потери техники также были "значительными".

На заявления о больших потерях, которые уже открыто звучат и на Западе, сегодня достаточно скупо отреагировала замминистра обороны Анна Маляр.

"Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить", - написала она, но дала понять, что заявленные РФ цифры по украинским потерям (десятки единиц техники и сотни погибших) завышены.

При этом уничтожения "Леопардов", "Брэдли", а также удара по "Ирису" Украина официально не подтвердила, также как и самого наступления.

Иногда идут лишь намеки, а иногда - и опровержения по поводу самого факта наступления.

Возможные причины этого "заговора молчания" мы уже называли. Скорее всего, Украина хочет дождаться первых ощутимых успехов, чтоб с них и объявить о начале наступления. Однако, судя по всему, больших успехов пока нет. Зато есть все больше фото и видео, свидетельствующих о потерях ВСУ, о которых широко заявляют не только в России, но уже и на Западе. Также их публикуют и украинские СМИ.

И это само по себе создает не лучший для Украины информационный фон старта наступления. Отдельно в этом плане стоит отметить обилие в западных СМИ информации о потерях ВСУ и прочих проблемах при наступления, на чем ранее на Западе старались акцента не делать.

Что происходит на Юге сейчас?

Возвращаясь к ситуации на южном фронте.

Сегодня, по данным и украинских, и российских пабликов, ожесточенные бои на Запорожском направлении продолжились. Ночью российские телеграм-каналы вновь писали о "массированных атаках ВСУ" в районе Орехова. И что украинские войска "наступают крупными силами" и "пытаются продавить передний край российской обороны".

В частности, ВСУ, по данным россиян, атакуют на линии Работино - Вербовое, концентрируясь на узких участках российской обороны, и периодически продвигаются вперед. Российские войска отходят назад, а по украинским силам начинает бить артиллерия.

Ближе к вечеру сегодня российские военкоры заявили, что россияне смогли выбить ВСУ с тех позиций на переднем крае в Запорожской области, которые они смогли занять.

Подчеркнем, что это утверждения одной из сторон противостояние, а потому подтвердить их достоверность невозможно. Однако сейчас подробная информация о ситуации на фронте поступает исключительно из российских источников.

Еще одна горячая точка - село Лобковое, куда, по российским данным, зашли украинские силы, но временами их оттуда выдавливают и село, по сути, находится "в серой зоне". Бои за него уже идут несколько суток. Также из Лобкового появляются видео, снятые бойцами ВСУ.

Впрочем, даже россияне, хотя и заявляют, в том числе и на официальном уровне, что "наступление ВСУ не имеет успеха", но признают, что это только начало и ожидают новых, возможно даже еще более мощных, атак украинской армии.

Об этом сегодня сказал и Путин. Он утверждает, что ВСУ "не достигли поставленных целей ни на одном участке" фронта, а "все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились".

Он также заявил, что за последние дни "наблюдаем значительные потери у Украины, они превышают классический показатель". Но при этом считает, что "наступательный потенциал ВСУ еще сохранился. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает ситуацию".

О том, что сейчас мы сейчас наблюдаем начало масштабного наступления и основные силы ВСУ еще только втягиваются в бои пишут и западные СМИ.

Кто командует операциями?

Вчера минобороны РФ опубликовало видео с российским генералом, который командует войсками на Запорожском направлении. Им оказался уроженец Луганска Александр Романчук.

Именно он вчера отчитывался о событиях на Запорожском фронте, где, по утверждениям россиян, они отбили многочисленные атаки ВСУ и подбили первые "Леопарды".

Романчук в 1980 году закончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, а в 1989 году - Военную академию бронетанковых войск. Был командиром танковой Кантемировской дивизии. В 2011 году возглавил 29-ю общевойсковую армию (Чита). После был заместителем командующего Южного военного округа РФ (Ростов-на-Дону).

В 2016 году, по официальным данным, числился главным военным советником в Сирии.

Российские военные паблики уточняют, что в 2015-2016 годах Романчук занимал должность начальника штаба сирийской группировки РФ, был одним из организаторов штурма Алеппо.

Что же до Украины, то с Романчуком российские телеграмм-каналы связывают ракетный удар по украинской армии в Зеленополье в 2014 году. Тогда ВСУ пытались перекрыть российскую границу в Луганской области, но были накрыты "Градами". ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, а впоследствии были блокированы в так называемом "изваринском котле". Эти события имели большое значение для дальнейшего хода войны на Донбассе, так как позволили россиянам полностью взять границу под контроль и перебрасывать через нее оружие и войска. Что вскоре привело к Иловайскому котлу и, вслед за этим, к заключению первых минских соглашений (подробный анализ военных действий на Донбассе в 2014 году читайте здесь).

Официально участие Романчука в этих событиях не подтверждено. В украинских санкционных списках или на "Миротворце" его имени нет.

Теперь о тех, кто руководит боями с украинской стороны.

Владимир Зеленский вчера опубликовал фото совещания с военными, который подписал так: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".

Александр Сырский - командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Александр Комаренко – начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В зоне ответственности этой группировки находится Запорожская область, где, как утверждают россияне и западные СМИ, украинская армия уже начала полномасштабное наступление.

Отметим, что на этих фото нет ключевого военного руководителя - главкома ВСУ Валерия Залужного. Что уже породило в российских СМИ версии о якобы неком расколе в украинском командовании и скептическом отношении Заливного к нынешней стратегии боевых действий, включая наступление на юге. Впрочем, слухи о разногласиях главкома и Офиса президента, а также Сырского ходили и раньше, но традиционно опровергались всеми сторонами.

Что касается других участков фронта, то наиболее активные бои идут в районе Бахмута. Там украинское командование как раз подтверждает наступательные действия, заявляя, что ВСУ продолжают продавливать фланги. Также заявляется (и подтверждается российскими источниками), что российские войска отошли с западного берега канала Северский Донец-Донбасс и заняли оборону по восточному.

При этом в Минобороны Украины заявляют, что россияне активно подтягивают резервы и пытаются контратаковать на бахмутском направлении, чтоб отбить потерянные позиции.

Сам же Бахмут остается, за исключением небольшого участка на юго-западе города, под контролем россиян. И Пушилин уже строит планы насчет дальнейшей судьбы ключевых его предприятий.

Например, он хочет запустить работу Артемовского завода шампанских вин. И утверждает, что там уцелели складские и некоторые производственные помещения.

А под "Артемсоль", по его словам, уже якобы найден инвестор, которым стала "одна из самых крупных российских компаний".

К слову, ранее Пригожин заявлял, что завод шампанских вин могут вернуть его украинским владельцам (в числе которых числятся экс-нардеп Борис Колесников и люди, связанные с Ринатом Ахметовым).

Еще одна ранее горячая точка, Белгородская область, в последние дни генерирует гораздо меньше, чем раньше военных новостей.

Из Новой Таволжанки, о контроле над которой несколько дней назад заявили воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", появились видео российских СМИ и губернатора области, из которых следует, что этот населенный пункт контролирует РФ. И о новых боях там и прорывах групп из Украины пока ничего не сообщается. Хотя и село, и близлежащий город Шебекино продолжают подвергаться обстрелам.

Не исключено, что эта пауза временная и вскоре рейды возобновятся, чтоб побудить россиян перебрасывать сюда резервы с других направлений, ослабив участки фронта, где сейчас наносятся главные удары. Впрочем, вероятно и РФ предпринимает меры для укрепление границы, чтоб этих рейдов не допустить.

Обстрелы

Вчера вечером прозвучали взрывы в Умани - туда прилетело два "Калибра". В итоге - восемь раненых, из них двое тяжелые. Было два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар у супермаркета АТБ.

Позже ночью была еще одна воздушная атака. Взрывы были слышны в Ровненской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. Позже официально заявили о падении обломков и пожарах на западе Житомирской области и в Днепропетровской области. А также об ударе дронами по инфраструктуре Богодуховского района Харьковской области.

В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. 4 ракеты и 10 дронов были уничтожены.

В минобороны РФ утверждают, что "нанесен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников". Украина этого не подтверждала и куда попали не сбитые дроны и ракеты не уточняла.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия этой ночью применила новую тактику обстрела. Ракеты были запрограммированы таким образом, что "наматывали круги вокруг городов" с целью рассредоточить внимание ПВО, выявить ее слабые места.

Под ударом сегодня была и российская - а также контролируемая РФ территория.

Днем в российском Воронеже в окно жилого дома врезался беспилотник со взрывчаткой. По данным российских пабликов, дрон летел в сторону авиационного предприятия, но РЭБ сбила его с пути.

Также российские СМИ пишут о прилётах по базе отдыха на Арбатской стрелке близ Геническа. Учитывая, что это довольно далеко от линии фронта, предполагают, что били британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Ранее Би-би-си писала, что на одной из баз отдыха - "Бригантина" в селе Счастливцево - находится штаб группировки росийских войск "Днепр". Его в апреле этого года посещал Владимир Путин. Однако пока нет точных сведений, что били по "Бригантине".

Военная помощь и корейский сценарий

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов. В него войдут:

- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

- системы ПВО и ракеты HAWK;

- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

- беспилотные системы Puma;

- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой.

Ранее "Блумберг" писал, что этот пакет - долгосрочный, то есть оружие не будет передаваться Украине из запасов, а его сперва нужно будет произвести. Таким образом два миллиарда пойдут сразу на контракты американскому ВПК и получит произведенное оружие лишь через какое-то время. А значит и в интересах нынешнего контрнаступления этот пакет не сработает.

При этом, как пишет издание Politico, дальнейшая американская помощь, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется предстоящее украинское контрнаступление.



Если это наступление застопорится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, иссякнет и все громче зазвучат призывы к поиску дипломатического решения в ускоренном порядке. Отметим, что эти прогнозы контрастируют с публичными заявлениями администрации США, включая самого Джо Байдена, который постоянно заверяет, что намерен "поддерживать Украину так долго, как это необходимо".



При этом, в своем более раннем материале то же издание сообщало, что в Белом доме считают все более вероятным сценарий, при котором российско-украинский конфликт может быть заморожен на годы или даже десятилетия, а Украина разделена на две части по “корейскому варианту”.



Собеседники Politico пока не знают, дадут ли законодатели зеленый свет дальнейшему выделению средств Украине, когда закончится нынешний транш (это случится осенью).



Из одобренных Конгрессом средств для военной помощи Украине по состоянию на конец мая оставалось неизрасходованными лишь около 2 млрд долларов. Это означает, что если не будет найдено источника дополнительного финансирования, то до конца сентября среднемесячная военная помощь США Украине сократится до 500 млн долларов, то есть примерно втрое ниже, чем оказывалось в среднем в месяц с начала российского вторжения.



При этом по-прежнему остается неясным, задействует ли администрация принятый более года назад закон о ленд-лизе для Украины, в котором нет никаких финансовых ограничений на размер военной помощи - но который до сих пор так и не заработал.



Как пишет Politico, тревожность в Вашингтоне также вызывают сообщения об ударах, которые наносятся в глубине российской территории в границах 1991 года – как там считают, украинскими силами (официально Киев этого не подтверждает). По данным издания, такие атаки уже привели к серии непубличных "жестких выговоров", кулуарно направленных в Киев по дипломатическим каналам.



В Белом доме полагают, что успешное украинское контрнаступление можно будет подать как еще одну внешнеполитическую победу Джо Байдена. Что в преддверии президентских выборов позволит ему показать себя как государственного деятеля мирового уровня. Все это заставляет Байдена с нервозностью смотреть на украинское контрнаступление, полагая, что на кон поставлены и исход войны, и его репутация, резюмирует Politico.

Напомним, о том, что в случае отсутствия успехов у украинского наступления значительно повышается вероятность окончания войны по "корейскому сценарию" "Страна" уже неоднократно писала.

Каховская катастрофа: день четвертый

Продолжается борьба с последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Сегодня обновился счет погибшим: в Херсоне в результате затопления погибли четыре человека, один утонул в Николаеве, еще 13 считаются пропавшими без вести. На неподконтрольном левом берегу погибло восемь человек.

На правом берегу эвакуировано 2412 человек, на левом, по данным назначенных Россией "властей" - почти шесть тысяч (правда, украинские власти утверждают, что эвакуация на левом берегу не проводится). Левый берег ниже правого, и затопило его закономерно сильнее.

При этом вода потихоньку начинает спадать. За вчерашний вечер уровень подтопления в Херсоне снизился на 20 сантиметров (сейчас 5,35 метра).

Уходит вода и на левом берегу, но медленнее. В захваченной РФ Новой Каховке вода сошла почти полностью, но в близлежащем районе подтопление достигает 9,5 метров. А вот уровень воды в районах Олешек и Голой Пристани остается максимальным – 12 метров.

Днепр продолжает выносить в Черное море смытое наводнением имущество жителей Херсонской области. Одесситы выкладывают видео остатков домов, холодильников, дверей, обломков уличного туалета и даже автомобиль - все это плавает море.

Приплывают и целые дома - каркас одного из них проплыл мимо пляжа "Дельфин" в Одессе.

Третья проблема - обмеление Каховского водохранилища. Насколько быстро это происходит - заметно по видео, которое выкладывают в Сети жители этих территорий. Судя по роликам, вода местами отступает в сутки сразу на несколько метров.

Вчера власти заявили, что вода в Каховском водохранилище пересекла "мертвую точку", и водозабор уже невозможен: уровень воды упал до 12,5 метра. А в перспективе может достичь трех метров глубины, и само водохранилище уменьшится в ширине с 3,5 километров до 1-1,2.

Сегодня уровень воды опустился уже 11,74 метра. Это порождает серьезные проблемы с водоснабжением. Например, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяцев, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

"В наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", – заявил он и призвал жителей города экономить воду.

При этом Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, заявили в МАГАТЭ. Но ситуация там угрожающая, потому что непонятно как она будет брать воду, если водохранилище обмелеет еще сильнее. Запасов хватит на три месяца. А дальше нужно будет решать где брать воду (подробно об этой проблеме мы писали здесь).

Продолжаются дискуссии о том, что случилось с Каховской ГЭС.

В ООН считают "слишком неясной" причину разрушения дамбы.

"Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование", - заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

В СМИ появляется куда больше информации. Например, CNN рассматривает три версии катастрофы:

1. Подрыв Россией.

Об этом заявили украинские власти и в пользу этой версии говорит тот факт, что РФ уже год контролирует район вокруг ГЭС и имела все возможности заложить взрывчатку.

Также аргументом в пользу этой версии издание называет то, что "обвал совпал с подготовкой украинских сил к долгожданному летнему контрнаступлению" и теперь может затормозить его.

2. Подрыв Украиной.

Аргумент в пользу этой версии: "Наводнение также затронет и российские силы. Некоторые районы, наиболее сильно пострадавшие от катастрофы, находятся под контролем России и в прошлом служили плацдармами для военных РФ".

Также CNN сообщает, что, по его информации, обрушение дамбы застало врасплох по крайней мере некоторые российские силы.

"Офицер украинских вооруженных сил сообщил CNN, что его люди были свидетелями того, как российские солдаты были унесены паводковыми водами и бежали с восточного берега реки Днепр", – говорится в публикации.

3. Стуктурный сбой.

CNN опросил экспертов и пришел к выводу, что эта версия маловероятна: даже если дорога на дамбе была разрушена, ее подводная часть должна была оставаться целой и не могла быть снесена даже самым сильным потоком воды.

Британская The Guardian приводит заявления украинских властей о том, что дистанционно подорвать дамбу было невозможно.

"Объект был спроектирован так, чтобы выдержать ядерный удар. Чтобы уничтожить его снаружи, на одно и то же место нужно было сбросить как минимум три авиабомбы по 500 кг каждая. Станция была взорвана изнутри", - заявляет изданию гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Также СБУ сегодня опубликовала аудиозапись, где зафиксирован разговор, как заявляется, между двумя российскими солдатами, один из которых прямо говорит, что "это сделали наши ребята". "Наша диверсионная группа там. Они хотели вызвать страх этой плотиной. Все пошло не по плану. Больше, чем планировали", — говорит некий голос.

Имена участников, место и время разговора не были названы. Подлинность звонка проверить не удалось, отмечает The Guardian. Однако источник издания в СБУ утверждает, что пленка подлинная.

Кроме того, издание приводит сообщение норвежской группы Norsar, где на основе анализа сейсмических сигналов от взрыва заявляется, что Каховская ГЭС была взорвана. Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 ночи, заявляет норвежская компания. Магнитуда взрыва находится между 1 и 2 уровнями.

О том, что были взрывы, пишет и New York Times. По ее данным, спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением. Как пишет издание со ссылкой на чиновника администрации Байдена, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили признаки тепла, соответствующего сильному взрыву непосредственно перед обвалом дамбы.

Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия. Но разведывательные службы до сих пор не имеют убедительных доказательств этому.

При этом официальные лица США не исключают и возможности того, что предшествующее повреждение плотины или повышение давления воды могли способствовать обрушению. Но взрыв, преднамеренный или случайный, был наиболее вероятным спусковым крючком.

При этом The Guardian пишет, что украинские власти выражают разочарование тем, что западные спецслужбы по сей день не подтвердили версию Киева о том, что дамба Каховской ГЭС была взорвана Россией.