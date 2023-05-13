По наступлению ВСУ, о котором все давно говорят.



О его переносе на днях заявил Зеленский, сказав, что для него пока еще не поступила вся техника и далеко не все еще готово. В России многие это восприняли как военную хитрость, чтоб притупить бдительность армии РФ, а на самом деле Украина к наступлению готовится и вот-вот его начнет или оно уже началось (его началом называется продвижение ВСУ на флангах Бахмута).



Встречается и прямо противоположное мнение, что наступления вообще никакого не будет, в силу того, что Украина так и не смогла накопить достаточные для этого ресурсы, которые бы превосходили ресурсы противника.



Что на самом деле происходит с наступлением?

К наступлению Украина готовится. Удары беспилотниками, ракетами и прочим вооружением по тылам российских войск, включая регионы собственно России – первый признак этого. Они рассчитаны не только на чисто военный эффект (поражение складов, командных пунктов, хранилищ топлива и т.д.), но и на информационно-психологический – сеять панику и пораженческие настроения. Удар по Кремлю в этом плане особенно показателен. По распространенному мнению, главный удар ВСУ нанесут на южном участке фронта (по линии Васильевка-Угледар) с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако, как показывает опыт прошлого года, основному удару могут предшествовать вспомогательные с целью оттянуть туда резервы РФ. И нынешние боевые действия под Бахмутом вполне в эту логику вписываются. Данное направление не имеет такого большого значения, как, например, мелитопольское. Однако из-за огромного общественного внимания к боям за этот город, и, особенно, из-за постоянных "зрадных" заявлений Пригожина об угрозе разгрома здесь россиян, информационно-символическое значение Бахмута крайне высоко и действительно может побудить российское командование бросать туда все новые и новые резервы (тем более, что ситуация для россиян там действительно непростая). Далее ВСУ могут нанести еще один-два вспомогательных удара по другим направлениям, чтоб оттянуть резервы и туда. И после этого нанести уже главный удар на юге. При этом направление, которое изначально рассматривается как вспомогательное, может, по итогу, стать главным, если именно там, а не на юге, ВСУ добьются наибольшего успеха. Весь этот процесс может растянуться на длительное время. Напомним, что от начала наступления в Херсонской области до освобождения Херсона прошло два с половиной месяца, в течение которых случилось, в том числе, и успешное наступление украинских войск в Харьковской области. Подобная схема может быть реализована и сработать только при определенных условиях: если у ВСУ есть достаточно сил, чтоб нанести мощные удары по нескольким направлениям и если у армии РФ нет достаточно резервов, чтоб эти удары на каждом из направлений остановить. Либо при условии, что тяжелые бои и потери некоторых позиций, сопровождаемые соответствующими информационно-психологическими мероприятиями, приведут к деморализации значительной части действующей российской армии. С учетом написанного выше большое значение для хода событий на фронте будет иметь дальнейшее развитие конфликта Пригожина с командованием российской армии. На фоне разгромной критики в адрес минобороны со стороны куратора ЧВК "Вагнер", в Киеве может сложиться впечатление, что Пригожин лично заинтересован в максимально жестком разгроме российской армии, чтоб подтвердились его заявлении о полной бездарности российского командования. А потому и дальше будет раскручивать спираль публичного конфликта с минобороны вплоть до исполнения угрозы о выводе ЧВК из Бахмута. Последнее было бы для Украины идеальным вариантом, так как образовало бы огромную дыру на фронте, которую минобороны должно было бы срочно закрывать какими-то резервами. Но если этого и не произойдет, очевидно, что открытая война Пригожина и его "информационной ЧВК" (сетка из близких к нему телеграмм-каналов, сайтов и блогеров) против командования армии РФ, мягко говоря, не повышает боевой дух российские военных накануне наступления ВСУ. При этом, в Украине не скрывают, что одним из главных условий успеха наступления считают деморализацию армии РФ (об этом заявил, в частности, недавно Арестович). Успех наступления ВСУ с перерезанием сухопутного коридора в Крым и с постепенным переносом боевых действий на полуостров, может иметь очень серьезные внутриполитические последствия для России, подорвав доверие к военно-политическому руководству РФ, а также вызвав деморализацию вооруженных сил России. То есть, в целом, подорвет способность Москвы продолжать войну. О том, что на это делается большой расчет часто говорят и в Украине. Но даже если этот расчет не оправдается и Путин сможет сохранить контроль за процессами в стране, а российская армия не развалится, то, в любом случае, успех наступления укрепит готовность украинского общества воевать дальше, также как и готовность Запада продолжать военную помощь. Если же наступление Украины не приведет к успеху (или, тем более, если Россия захватит новые территории), то последствия будут ровно обратные. На Западе (не говоря уже об остальном мире) резко усилятся настроения в пользу заключения договоренностей с Россией о прекращении войны без освобождения всех украинских территорий. О такой перспективе прямо говорит Зеленский и пишут западные СМИ. В украинском же обществе начнется рост недовольства властями и разочарование в их политике, а также усилит свои позиции "партия мира", выступающая за скорейшее прекращение войны по "корейскому сценарию" - то есть, с фиксацией линии фронта как де-факто новой границы между Украиной и Россией (подробно об украинской "партии мира" мы писали здесь). Таким образом исход военной кампании ближайших месяцев будет иметь очень большое значение и для Украины, и для России, предопределив итоги войны или даже привести к ее окончанию уже в этом году.