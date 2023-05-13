Уровень западной поддержки Украины зависит от успеха ВСУ, и в случае военной неудачи Киев начнут подталкивать к переговорам с Россией.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, на замглавы Офиса президента Андрея Сибигу.

"Это решающий момент для нас. Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха. Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от партнеров", - говорит он.

В более закрытом режиме украинские чиновники используют риторику, которую они сами называют "крайне реалистичной и прагматичной".

Они признают, что Украине едва ли удастся вернуть все утраченные территории, во всяком случае не в этом году, пишет FT.

Также существуют опасения по поводу того, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос оказание Западом дальнейшей военной помощи. В этом случае союзники Украины также могут начать интенсивнее подталкивать ее к мирным переговорам с Россией.

Ранее министр обороны Алексей Резников также заявлял, что от успеха украинского контрнаступления будет зависеть будущая поддержка Украины со стороны западных партнеров. По его словам, вполне нормально, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное оружие и другая помощь показывали результат.

Также сообщалось, что Зеленский считает, что Украину будут склонять к переговорам с РФ, если ВСУ не добьются успеха в контрнаступлении.

При этом американская пресса сомневается в успехе контрнаступления ВСУ и пишет о возможности прекращения огня.

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