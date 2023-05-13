В субботу, 13 мая, в Украине идет уже 444-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 12 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

12 мая

11:57 Владимир Зеленский с командой уже в Риме.

Об этом сообщил глава его офиса Андрей Ермак.

11:55 Главное в утренней сводке украинского Генштаба:

1. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка.

2. Отбито 47 атак на направлениях:

– Купянском – в направлении Масютовки,

– Бахмутском – в Бахмуте и в направлении, Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ступочек,

– Авдеевском – в районе Авдеевки и Водяного,

– Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла семь ракетных (в том числе по Краматорску, Дружковке и Запорожью) и 49 авиаударов, совершила 81 обстрел из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО сбила 22 российских БПЛА разных типов.

11:41 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

11:40 На Чернобаевку, по предварительной информации, сбросили взрывчатку с дрона.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

По его словам, двое мужчин – 67 и 63 лет – получили легкие ранения.

11:36 Владимир Зеленский подтвердил, что проведет встречи с итальянскими должностными лицами высшего уровня и Папой Римским.

"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", - сообщил президент.

11:35 В результате ночного обстрела Краматорска повреждены один многоквартирный и 45 частных домов, АЗС, объекты здравоохранения, троллейбусные линии, дорожное полотно и теплотрасса.

Об этом сообщил начальник МВА Александр Гончаренко в Фейсбуке.

По его словам, раненых и погибших нет.

11:28 Фото с места прилета в Луганске сегодня утром.

Предположительно - это здание бывшей Академии внутренних дел.

11:27 В результате ночного обстрела Николаева разрушен хлебозавод.

Мэр города Александр Сенкевич опубликовал в своем тг-канале видео разрушенного предприятия и комментарий его руководителя.

11:14 В результате удара по Гуляйполю Запорожской области ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем тг-канале.

По его словам, было около 15 прилетов по центру города.

Также советник Ермака Дарья Заривная сообщила об ударе по Чернобаевке Херсонской области: здесь пострадало двое.

11:02 Британская разведка пишет, что украинские войска продвинулись под Бахмутом на один километр.

Ранее украинские власти заявляли о двухкилометровом продвижении.

"За последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, беспорядочно отступили со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции. Украинские силы отвоевали не менее километра территории.

Район имеет определенное тактическое значение, поскольку он был российским плацдармом на западной стороне канала Донец-Донбасс", - говорится в сводке.

10:50 Во время визита Зеленского в Германию 14 мая ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 млрд евро.

Об этом пишет Der Spiegel. По его данным, в Украину намерены отправить:

20 бронетранспортеров Marder,

30 танков Leopard 1,

18 колесных самоходных гаубиц,

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM,

12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.

10:40 В "ЛНР" изменили свою позицию по вчерашнему обстрелу в Луганске.

Если вчера заявлялось, что удар наносился украинской ракетой "Гром", то сегодня местные "власти" утверждают, что по городу применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B.

Луганские паблики пишут, что сперва запускалась антирадарная ракета для подавления противовоздушной обороны, а затем - британо-французская Storm Shadow.

Украина применения этой ракеты пока официально не подтверждала, но западные СМИ пишут, что они уже переданы Киеву. Напомним, они способны наносить удары по всей глубине захваченных Россией территорий.

10:36 Все четыре дрона, которые ВСУ не смогли сбить, нанесли удар по Хмельницкой области.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, в регионе был ночью мощный взрыв, от которого повыбивало окна и в областном центре. До сих пор там тушат пожар.

10:23 Уже 11 пострадавших после прилета под Хмельницким, сообщил в эфире телемарафона мэр города Александр Симчишин.

По его словам, пожар на объекте инфраструктуры будут тушить ещё несколько часов.

10:12 В Киевской области из-за падения обломков дрона поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

Повреждения незначительные – забор, фасад, окна здания, сообщил губернатор Руслан Кравченко.

Над Киевом, как заявлялось, обломки после ночной дрон-атаки не падали.

09:59 Российский депутат Виктор Водолацкий прокомментировал вчерашнее видео из Луганска, на котором у него повреждено лицо.

Судя по роликам, кровь у него на лице появилась уже после того, как Водолацкий комментировал прилет по городу без видимых признаков ранения. Из-за чего в Сети предположили, будто депутат сымитировал травму.

Депутат Госдумы в ответ на это заявил, что повредил лицо, когда помогал людям выбраться из-под завалов предприятия, которое вчера попало под мощный ракетный удар.

09:54 Утренняя массированная атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры.

Поэтому на утро 13 мая энергетика работает стабильно, сообщили в "Укрэнерго".

Напомним, сегодня ночью под Хмельницким был поражен объект инфраструктуры, из-за чего остановлено движение поездов через эти участки.

Взрывы были такой силы, что затронули многие дома областного центра.

09:50 Пишут о новом прилете в Луганске - как сообщается, в микрорайоне "Юбилейном".

09:47 Уровень западной поддержки Украины зависит от успеха ВСУ, и в случае военной неудачи Киев начнут подталкивать к переговорам с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, на замглавы Офиса президента Андрея Сибигу. "Это решающий момент для нас. Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха. Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от партнеров", - говорит он.

В более закрытом режиме украинские чиновники используют риторику, которую они сами называют "крайне реалистичной и прагматичной".

Они признают, что Украине едва ли удастся вернуть все утраченные территории, во всяком случае не в этом году, пишет FT.

Также существуют опасения по поводу того, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос оказание Западом дальнейшей военной помощи. В этом случае союзники Украины также могут начать интенсивнее подталкивать ее к мирным переговорам с Россией.

09:38 "Укрзализныця" публикует способы, как добраться из Киева на запад Украины на "шаттлах" - специальных поездах (детали на картинке).

Движение многих скорых поездов туда сейчас невозможно из-за прилета под Хмельницким.

Также ведомство публикует прогнозируемое время задержки этих составов:

№119 Запорожье — Львов +5 часов;

№85 Запорожье — Львов +5 часов;

№139 Киев — Кам.-Подольский +8:40 часов;

№38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса +12 часов;

№770 Тернополь — Киев +6 часов;

№716 Перемышль — Киев +7 часов.

09:30 Назначенные Россией "власти Харьковской области", контролирующие небольшую территорию на востоке региона, объявили об эвакуации.

Ее связывают с участившимися обстрелами "и с целью избежать жертв среди мирного населения".

Эвакуация, судя по всему, необязательная и будет проводиться по запросу желающих на территорию РФ.

Ранее об эвакуации прифронтовых территорий объявили российские "власти" захваченной части Запорожской и Херсонской областей.

09:17 В ночь на 13 мая по Украине был 21 пуск "Шахидов", сообщает Воздушное командование Украины. Уничтожены 17 из них.

"К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области", - заявили военные.

09:16 Основную ставку при контрнаступлении ВСУ делают на деморализацию российской армии. Если ее удастся добиться, то прогнозы о выходе украинских войск на границы 1991 года уже в этом году могут сбыться, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Но, если деморализовать россиян не выйдет, то война, по его мнению, затянется.

"Главным условием является морально-психологический кризис в российской группировке, чтобы она, что называется, посыпалась. Потому что, если она будет проявлять чудеса стойкости и героизма, то воевать с ними будет очень тяжело. И тогда мы становимся на скептическую позицию генерала Милли, который говорит, что в этом году вряд ли", - сказал Арестович в интервью журналисту Василию Голованову.

Далее он описывает, как, по его мнению, "стратегия деморализации" может сработать в случае выхода украинской армии на границы с Крымом.

По словам Арестовича, если ВСУ приблизятся к полуострову и начнут его обстреливать, "это должно спровоцировать определенный кризис внутри России", и Путин должен будет принимать решение "либо на эскалацию, либо на деэскалацию".

Если же никакого решения в России не примут, а продолжат воевать в прежнем формате, то Арестович прогнозирует несколько следующих наступлений ВСУ (о чем недавно говорили и другие украинские спикеры, которые призывали не считать планируемое наступление "решающим").

09:15 В США говорят, что сбитой над Киевом ракетой "Кинжал" россияне пытались уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот".

Об этом сообщили CNN два американских чиновника, знакомые с вопросом.

Атака не удалась, и вместо этого Patriot сам перехватил "Кинжал".

Официальные лица США считают, что россияне уловили сигналы, исходящие от "Патриота", что позволило им нацелить "Кинжал". После этого, "украинские ПВО выпустили несколько ракет с "Патриота" под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету", - говорится в материале.

Patriot имеет мощный радар для обнаружения целей. Но излучение радара также позволяет противнику обнаружить батарею "Пэтриот" и определить ее местоположение.

"Большая батарея "Пэтриот" представляет собой стационарную систему, что позволяет русским со временем нацеливаться на ее местонахождение", - говорится в материале.

Отметим, что в России перехвата "Кинжала" официально не подтверждали, а источники государственных информагентств опровергали уничтожение гиперзвуковой ракеты.

08:49 В Хмельницком пять пострадавших после ночного удара, сообщили городские власти.

08:30 В Хмельницком от взрывной волны после прилета пострадали жилые дома. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Напомним, попадание было по объекту за пределами города, но отголоски взрывов дошли и до областного центра.

08:13 Видео из Николаева, где был прилет по предприятию, и пострадали соседние жилые дома.

Губернатор Виталий Ким заявил, что по городу ударили беспилотники "Шахид", один из которых удалось сбить.

Также он подтверждает информацию о трех пострадавших.

08:10 На Киев этой ночью была атака "Шахидов", сообщили в городской военной администрации. Все они были сбиты.

"В столице разрушений и травмированных не зафиксировано", - заявил глава КГВА Сергей Попко. Он уточнил, что это шестая воздушная атака на столицу с начала мая.

08:03 Фото последствий удара по Николаеву: на кадрах видно разрушенное здание предприятия, сгоревшие машины, а также пострадавший от взрывной волны жилой дом.

08:00 Видео взрыва под Хмельницким, где был прилет по объекту критической инфраструктуры.

07:57 По уточненным данным, прилет был в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар там продолжается.

От взрывной волны в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома, сообщил мэр города Симчишин.

В самом городе, по его данным, прилётов не было.

По его словам, есть пострадавшие и раненые, их количество уточняется.

07:47 В Николаеве прилеты повредили промышленное предприятие, судя по заявлению мэра города Александра Сенкевича. Там бушует пожар.

"Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах", - добавил градоначальник.

На данный момент известно о трех пострадавших.

07:40 Мэр Хмельницкого Александр Симчишин, заявил, что взрывы будут слышны и после отбоя воздушной тревоги.

"Друзья, звуки взрывов еще не могут быть слышны какое-то время", - заявил мэр, комментируя попадания в объект критической инфраструктуры.

07:33 В Хмельницкой областной военной администрации заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры, который находится за пределами городов.

Ранее прилет по промышленному предприятию подтверждал мэр Хмельницкого.

07:25 Из-за обстрелов Хмельницкой области ограничено железнодорожное движение в регионе, часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути, сообщает "Укрзализныця".

Задерживаются 5 рейсов:

№38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса;

№119 Запорожье - Львов;

№139 Киев - Каменец-Подольский;

85/233 Покровск, Днепр — Львов;

№716 Перемышль - Киев.

07:19 Ночью на Украину была очередная атака дронов-камикадзе.

В Хмельницкой области были прилёты - жители слышали взрывы. В самом Хмельницком от взрывов в домах вылетали окна.

Сообщают о двух прилётах в Николаеве.

В Киевской области работало ПВО. В результате падения обломков БПЛА поврежден один из жилых домов, сообщает ГСЧС.

Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась. По данным ОВА звуки взрывов, которые слышали в области - это работа ПВО в соседних регионах.