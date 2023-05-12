"Власти ЛНР" утверждают, что при обстреле Луганска ВСУ, предположительно, применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".

Между тем в интернете появились новые видео и фото последствий сегодняшнего обстрела Луганска.

Ранее мы писали, что в Луганске прогремели два взрыва. Один прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Как мы сообщали, по городу могли ударить дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.